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SANKON, 2022 yılı ihracat hedeflerini açıkladı - Son Dakika

SANKON, 2022 yılı ihracat hedeflerini açıkladı

21.02.2022 18:23
SANKON, 2022 yılı ihracat hedeflerini açıkladı

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, "2022 yılında Türkiye ile Arap devletleri arasındaki ithalat ve ihracata en az 15 milyar dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, "2022 yılında Türkiye ile Arap devletleri arasındaki ithalat ve ihracata en az 15 milyar dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Arap devletleri arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine önem verdiklerini belirtti. Mevcut ilişkileri güçlendirmek amacıyla her türlü girişimde bulunmaya hazır olduklarını ifade eden Uygur, "SANKON kuruluşu Arap devletlerinden Mısır, Sudan, Cezayir, Irak, Fas, Suudi Arabistan, Yemen, Somali, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Libya, Lübnan, Umman, Kuveyt, Moritanya, Katar, Bahreyn, Cibuti'nin başkentlerinde temsilcilikleri aktif olarak çalışmakta ve görevlerinin başındadır. 2022 yılında SANKON üyesi şirketlerimiz Arap devletlerinde inşaat, enerji, teknoloji gibi sektörlerde çok sayıda projelerde görev almaktadırlar" dedi.

"En az 15 milyar dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Uygur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SANKON üyesi çok sayıda şirketlerimiz özellikle gıda, tekstil, teknoloji ve tıbbi malzeme gibi çok sayıda sektörde ithalat ihracat yapmaktadır. 2022 yılında Türkiye ile Arap devletleri arasındaki ithalat ve ihracata en az 15 milyar dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, önümüzdeki günlerde Arap devletleri Ankara Büyükelçilikleri organizasyonuyla Türkiye ile Arap devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla bu ülkelerin başkentlerine bir grup iş insanıyla ziyaretler gerçekleştirecektir." - İSTANBUL

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İhracat, Türkiye, Uygur, Arap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SANKON, 2022 yılı ihracat hedeflerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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