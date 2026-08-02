SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, Türkiye-Irak iş birliği anlaşmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, Türkiye-Irak iş birliği anlaşmalarını değerlendirdi

SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, Türkiye-Irak iş birliği anlaşmalarını değerlendirdi
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SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, Türkiye ile Irak arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşmalarını büyük bir memnuniyet ve umutla karşıladıklarını açıkladı.

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, Türkiye ile Irak arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşmalarını büyük bir memnuniyet ve umutla karşıladıklarını açıkladı.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, stratejik iş birliği anlaşmalarını büyük bir memnuniyet ve umutla karşıladıklarını belirterek, "Enerji, eğitim, gençlik ve spor ile sınai mülkiyet alanlarında imzalanan anlaşmalar, sadece iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmekle kalmayacak; aynı zamanda Orta Doğu'nun geleceğine yön verecek yeni bir ekonomik iş birliği döneminin de kapısını aralayacaktır. Özellikle Irak'tan Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol tedarikine yönelik açıklama, enerji güvenliği açısından tarihi bir gelişme olmasının yanında, bölgesel ekonomik entegrasyonun güçlenmesine yönelik stratejik bir adımdır. Bu gelişme, iki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı ortaklığın somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Bugün savaşların, çatışmaların ve belirsizliklerin gölgesinde bulunan Orta Doğu'nun en fazla ihtiyaç duyduğu unsurun; diyalog, ekonomik dayanışma ve ortak kalkınma olduğunu ifade eden Cevahiroğlu, "Ticaretin güçlendiği yerde çatışmalar zayıflar, yatırımların arttığı yerde umut büyür, kardeşlik pekiştiğinde ise barış kalıcı hale gelir" dedi.

Cevahiroğlu değerlendirmesine şöyle devam etti:

"SANKON olarak inanıyoruz ki Türkiye ile Irak arasında gelişen ekonomik ve ticari ilişkiler, yalnızca iki ülkeye değil, tüm bölgenin refahına katkı sağlayacaktır. İş dünyası; barışın, istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın en güçlü aktörlerinden biridir. Bu önemli sürece liderlik eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Sayın Ali Zeydi başta olmak üzere, anlaşmaların hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve yetkilileri tebrik ediyoruz. SANKON olarak, Türkiye ile Irak arasında sanayi, ticaret, yatırım, lojistik, sağlık turizmi, eğitim ve teknoloji alanlarında kurulacak her türlü iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz. Ortak hedefimiz; sınırların ayırdığı değil, üretimin, ticaretin ve kardeşliğin birleştirdiği güçlü bir bölge inşa etmektir. Türkiye ile Irak arasındaki bu tarihi iş birliğinin, bölgemizde kalıcı barışa, ekonomik istikrara ve ortak refaha vesile olmasını diliyor; anlaşmaların her iki ülke için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: DHA

Dış Politika, Ekonomi, Türkiye, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, Türkiye-Irak iş birliği anlaşmalarını değerlendirdi - Son Dakika

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