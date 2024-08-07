SANKON Genel Başkanı KKTC'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

SANKON Genel Başkanı KKTC'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

SANKON Genel Başkanı KKTC\'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla KKTC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde işbirliği yapılması noktasında anlaşmaya varıldı.

07.08.2024 12:59
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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla iş dünyasından oluşan bir heyetle KKTC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde işbirliği yapılması noktasında anlaşmaya varıldı.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve yönetimi KKTC temasları kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetimi ile bir araya geldi. Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz tarafından kabul edildi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlayan çalışmaların bundan sonraki süreçlerde de büyük bir kararlılıkla devam edeceğini belirten Cevahiroğlu, "SANKON ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında var olan güçlü işbirliğimiz daha da güçlenecektir" dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ise ekonomik gelişmeler hakkında bilgi vererek "İki ülke arasındaki ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla SANKON ile güçlü işbirliğimiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ziyareti

Cevahiroğlu ve heyeti daha sonra Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nı ziyaret ederek burada görüşmeler gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu tarafından kabul edilen Cevahiroğlu burada yaptığı konuşmada "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlayan çalışmalara bundan sonraki süreçlerde de büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz." Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında güçlü işbirliğimiz daha da güçlenecektir ve her geçen gün daha da artacaktır. SANKON Genel Merkezi ve bütün birimleri buna bütün kalbimizle inanmaktayız" dedi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu'da KKTC'deki ekonomik gelişmeler, ülke sanayisi ve fabrikaları hakkında bilgi vererek "İki ülke arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla SANKON ile güçlü iş birliğimizin devam etmesini arzulamaktayız" şeklinde konuştu.

KKTC Kıbrıs Türk Sanayi Odasında gerçekleşen görüşmede Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Ankara İthalat ve ihracat Federasyonu Başkanı Mahmut Tandoğan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan yardımcıları da hazır bulundular.

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ziyareti

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu oldu.

Derviş Eroğlu'na SANKON hakkında bilgiler veren Cevahiroğlu, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Cevahiroğlu "SANKON kuruluşu bundan sonraki süreçlerde de KKTC ekonomisinin güçlenmesi için çalışmalar yapmaya büyük bir kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu.

KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'da SANKON heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Türkiye ile KKTC arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlayan çalışmalarından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

KKTC ziyaretlerinde Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu Başkanı Mahmut Tandoğan'da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi SANKON Genel Başkanı KKTC'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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