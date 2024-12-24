SANKON Suriye\'ye Destek Vermeye Hazır

Ekonomi

Türkiye'nin en önemli ekonomik sivil toplum kuruluşlarından biri olan Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), Suriye'nin yeniden yapılanmasında aktif rol almaya hazır olduklarını duyurdu.

SANKON Genel Sekreteri Koray Eken, Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşın sona ermesini ve Beşar Esad rejiminin yıkılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Suriye halkının gerçekleştirdiği devrimi ve başarısını en güçlü duygularımızla destekliyoruz." dedi.

SANKON'un Türkiye'de 81 il ve Birleşmiş Milletlere üye 193 devletin başkentlerinde temsilcilikleri bulunan önemli bir STK olduğunu ifade eden Genel Sekreter Eken, her sektörde faaliyet gösteren ve dünya genelinde 25 binden fazla üyelerinin bulunduğunu söyledi.

Eken, SANKON'a üye şirketlerin girişimleriyle Suriye'nin yeni yöneticileriyle birlikte modern, çağdaş ve özgür bir Suriye inşa etmek için hazır olduklarını ifade etti. Eken, inşaat, altyapı, enerji, teknoloji ve sağlık gibi öncelikli projeler için SANKON üyelerinin proje çalışmalarına başladığını aktardı.

SANKON Genel Sekreteri Eken, Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu'nun öncülüğünde, 2025 Ocak ayında Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ticaret ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bilgisi dahilinde bir grup iş insanıyla Şam'a ziyaret gerçekleştireceklerini açıkladı. Eken, bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat ilişkilerine önemli katkı sağlaması beklediklerini söyledi. - İSTANBUL