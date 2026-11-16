SANKON, Türkiye-Katar arasındaki beş anlaşmayı memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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SANKON, Türkiye-Katar arasındaki beş anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

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SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Katar arasında imzalanan beş stratejik anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Cevahiroğlu, anlaşmaların ekonomik ve ticari ilişkilere yeni fırsatlar oluşturacağını belirtti.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Katar arasında imzalanan beş stratejik anlaşmayı, büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Cevahiroğlu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmanın son derece stratejik olduğunu belirtti.

Ticaret, eğitim, diplomasi, barış ve savunma alanlarını kapsayan beş anlaşmanın, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik ilişkilerin gelişmesine yeni fırsatlar oluşturacağına inandıklarına işaret eden Cevahiroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmzalanan beş stratejik anlaşmayı, büyük bir memnuniyetle karşıladık. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve iş dünyaları arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi, Türk iş dünyası açısından büyük önem taşımaktadır. SANKON olarak Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine, Türk iş insanlarının Katar'daki yatırım ve iş fırsatlarının artırılmasına ve iki ülke iş dünyasının ortak projeler gerçekleştirmesine her türlü desteği vermeye hazırız."

Kaynak: AA
DiplomasiPolitikaEkonomiTürkiyeKatarSon Dakika

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