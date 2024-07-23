Şanlıurfa'da Buğday Rekoltesi 2 Milyon 200 Bin Tona Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Şanlıurfa'da Buğday Rekoltesi 2 Milyon 200 Bin Tona Ulaştı

Şanlıurfa'da bu yıl 20 bin hektar alanda 2 milyon 200 bin ton buğday rekoltesine ulaşıldığı bildirildi. Vali Hasan Şıldak, Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüğünü ziyaret ederek rekolte ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şanlıurfa'nın tarım merkezi olduğunu belirten Şıldak, üreticilerin ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine getirerek ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

23.07.2024 16:23
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Şanlıurfa'da bu yıl 20 bin hektar alanda 2 milyon 200 bin ton buğday rekoltesine ulaşıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak, beraberindeki heyetle Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüğünü ziyaret etti.

Buğday alımlarının sürdüğü ofiste üretici ve kurum personeliyle bir araya gelen Şıldak, rekolte ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şıldak, kalite, kalibre, tonaj ve depolama alanlarını inceledi.

Şanlıurfa'nın önemli bir tarım merkezi olduğunu belirten Şıldak, şunları kaydetti:

" Türkiye'de toplam buğday üretiminin yüzde 8'lik bölümü Şanlıurfa'da. Şanlıurfa toprakları üretim bakımından verimli bir alan. Özellikle içinde bulunduğumuz hububat sezonunda üreticilerimiz ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine getirerek ülke ekonomisine katkı sunuyor. Bu yıl 20 bin hektar alanda 2 milyon 200 bin ton buğday rekoltesine ulaştık. Yine ziyaretimizde üreticilerimizle bir araya gelerek taleplerini dinledik. Sezonun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da Buğday Rekoltesi 2 Milyon 200 Bin Tona Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Buğday Rekoltesi 2 Milyon 200 Bin Tona Ulaştı - Son Dakika
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