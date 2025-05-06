Şanlıurfa'da Kaçak Trafo Tespiti - Son Dakika
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Ekonomi

Şanlıurfa'da Kaçak Trafo Tespiti

Şanlıurfa\'da Kaçak Trafo Tespiti

Dicle Elektrik, Haliliye'de tarımsal sulama için kullanılan iki kaçak trafo tespit etti.

06.05.2025 13:47
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Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tarımsal sulama için kullanılan mobil haldeki iki kaçak trafo tespit edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da dron destekli kontroller sırasında benzerine az rastlanır bir kaçak trafo yöntemiyle karşılaştı.

Açıklamada, saha ekiplerinin ilçeye bağlı Koçak Mahallesi'nde, 400 dönümlük buğday tarlasını sulamak amacıyla mobil hale getirilen iki kaçak trafo tespit ettiği, traktör römorkuna yüklenen trafoların 4 kuyudan su çekmek için kullanıldığı ve orta gerilim hattına kanca atılarak kaçak şekilde enerji temin edildiği belirtildi.

Şirket yetkilileri, her biri 250 kilovolt-amper gücünde olan trafoların toplamda 200 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu belirtirken, Dicle Elektrik'in videolu ve belgeli suç duyurusuyla kaçak trafoların yasal süreç kapsamında mülkiyetine geçirilmesini talep ettiği bildirildi.

Dicle Elektrik, 2013'te başlayan özelleşme sürecinden bu yana şebekesini güçlendirmek için 6 ilde 62 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirerek, kayıp-kaçak oranını yüzde 76 seviyelerinden yüzde 37'ye düşürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, şehir merkezlerindeki kayıpsız-kesintisiz-kaliteli (3K) olarak adlandırılan bölgelerde bu oranın Türkiye ortalaması olan yüzde 14,5 seviyesine çekildiği, ancak tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafolar ile kaçak şebeke bağlantılarının bu kazanımı gölgelediği ifade edildi.

Özellikle Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Siverek ilçelerindeki bazı bölgelerde kayıp-kaçak oranının yüzde 96'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, Dicle Elektrik'in ise yalnızca 2025'in ilk 4 ayında 1000'in üzerinde kaçak trafo tespit ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) regülasyonları çerçevesinde yürütülen özelleşme sürecinde bugüne kadar 14 milyar liranın üzerinde yatırımın yapıldığı Şanlıurfa'da, bu yıl itibarıyla toplam yatırım tutarının 15,8 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Teknoloji, Haliliye, 3-sayfa, Ekonomi, Enerji, Tarım, Çevre, Hukuk, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da Kaçak Trafo Tespiti - Son Dakika

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