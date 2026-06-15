Şanlıurfa'da Sarımsak Hasadı Gecikti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sarımsak Hasadı Gecikti

Şanlıurfa\'da Sarımsak Hasadı Gecikti
15.06.2026 10:45
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Şanlıurfa'da 500 dekarlık alanda sarımsak hasadı 30 gündür devam ediyor, verim düşük.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da yaklaşık 500 dekarlık alanda 30 gündür sarımsak hasadı devam ediyor. Bu yıl yaşanan kar, don ve düzensiz yağışlar nedeniyle hasat döneminin geciktiği bölgede üreticiler yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'de sarımsak üretimi 150 bin dekarın üzerinde bir alanda gerçekleştiriliyor. Bunun yaklaşık 130 bin dekarını kuru sarımsak, 20 bin dekarını ise taze sarımsak üretimi oluşturuyor. Uygun tarımsal şartlarında bir dekardan ortalama 1 ile 1 buçuk ton arasında ürün elde edilirken, Türkiye ekim alanı bakımından dünya genelinde 9'uncu sırada yer alıyor.

Şanlıurfa'da bu yıl kış aylarında etkili olan kar yağışları, don olayları ve ilkbahar dönemindeki iklim dalgalanmaları nedeniyle sarımsaklarda gelişim süreci yavaşladı. Yumruların geç büyümesi nedeniyle hasat da önceki yıllara göre gecikmeli başladı.

Suruç ilçesinde üretilen sarımsaklar başta Kayseri ve Mersin olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilirken, bir kısmı da ihracat yoluyla yurt dışı pazarlara ulaştırılıyor.

Üreticiler, artan girdi maliyetlerinin üretim üzerindeki baskısını hissettirdiğini belirtiyor. Yaklaşık 500 dekarlık üretim alanında toplam maliyetin 20 milyon liraya ulaştığı ifade edilirken, dekara ortalama 40 bin liralık masraf yapıldığı bildirildi. Hasat sürecinde günlük 150 ila 200 tarım işçisi çalışırken, işçilere günlük yaklaşık 200 bin lira yevmiye ödeniyor.

Bu yıl verim düşük oldu

Suruç Ovası'nda yaklaşık 500 dekarlık alanda sarımsak hasadı yaptıklarını söyleyen İlhan Gören, "Ton bazında bu yıl hava muhalefetinden dolayı verim düşük oldu. Kalite düşük, arz talep de oluşmadı. Hasat dönemi günlük yaklaşık 200 kişi arazide çalışıyor. Günlük de bin lira civarında yevmiye veriyoruz. Bin bereket versin. Şükür etmekten başka çaremiz kalmıyor" dedi.

Yağışlar verimi olumsuz etkiledi

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise "Türkiye'de yıllık 150 bin dekarın üzerindeki alanda sarımsak üretimi yapılıyor. Yaklaşık 135 bin ton da ürün elde ediliyor. Bu sene yağışlarla beraber, donun vurmasıyla, hava sıcaklığının da elverişli olmamasıyla yumrular büyüyemedi, sarımsak hasadı gecikti. Yaklaşık bir aydır hasat devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da Sarımsak Hasadı Gecikti - Son Dakika

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