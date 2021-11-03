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Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını - Son Dakika

Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını

03.11.2021 09:58
Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kent genelinde bulunan büyük marketlere baskın düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kent genelinde bulunan büyük marketlere baskın düzenledi. Ekipler, ürünlerin market reyonlarındaki fiyatları ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri, kent genelinde büyük marketlerde denetim yaptı. Zabıta ekipleri denetimler sırasında market reyonlarındaki fiyat ve kasa çıkışı fiyatları tek tek kontrol etti. Halk sağlığını ön planda tutan zabıta ekipleri, reyonlardaki fiyat etiketlerini inceledi. Fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdüren zabıtalar, etiket fiyatı ile kasa fiyatı aynı olmayan firmalar hakkında yasal işlem başlattı. Yapılan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri de tek tek kontrol edildi. Son kullanma tarihleri geçen ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Tüketici Zabıta Birimi ekiplerinin, fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını
Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını
Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını
Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını
Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını
Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını
Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını
Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da marketlere fahiş fiyat baskını - Son Dakika Ekonomi


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