Şanlıurfa Sanayi Alanı Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Şanlıurfa Sanayi Alanı Belirlendi

Eyyübiye'deki bir bölge, 'Şanlıurfa Sanayi Alanı' olarak tescillendi.

25.12.2024 09:46
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir bölgenin "Şanlıurfa Sanayi Alanı" olması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sınırları çizilen bir bölge "Şanlıurfa Sanayi Alanı" olarak belirlendi.

Öte yandan, Balıkesir'in Gönen ilçesinde sınırları tespit edilen alan "Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi" olarak tescillenirken Sivas'ın merkez ilçesindeki bir bölge de "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknopark Teknoloji Gelişim Bölgesi" olarak tahsis edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Balıkesir, Şanlıurfa, Eyyübiye, Ekonomi, Finans, Çevre, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Sanayi Alanı Belirlendi - Son Dakika

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