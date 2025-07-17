Sarıgöl\'de Erkenci Üzüm Sezonu Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde erkenci üzüm sezonunun açılmasıyla birlikte bağlarda hareketlilik başladı. Sezon; üreticiler, satıcılar, alıcılar, tarım işçileri ve nakliye firmaları için heyecan verici bir dönemin başlangıcı oldu.

15 Temmuz itibarıyla kesimine başlanan, 16 Temmuz'dan itibaren ise ihracata gönderilen Süperiol ve Trakya İlkeren cinsi erkenci üzümlerle birlikte piyasada büyük bir canlılık yaşanıyor. Üzüm kesimlerinin başlamasıyla birlikte tarım işçileri için de yeni bir kazanç kapısı aralanmış oldu. İşçiler, bir yandan örtü işlerini sürdürürken, diğer yandan üzüm kesimlerine başladıklarını ve sezon sonuna kadar iş bulma sıkıntısı yaşamayacaklarını belirtti.

Sarıgöl Ziraat Odası yetkilileri, tarım işçisi ücretlerinin geçtiğimiz yıl belirlenen fiyatlar üzerinden devam edeceğini, bu sezon için belirlenecek yeni ücretler açıklanana kadar eski tarifelerin geçerli olacağını ifade etti.

Sarıgöl ve çevresindeki erkenci üzüm hasadının temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması beklenirken, yaş erkenci üzüm fiyatlarının ise 50-60 TL bandında seyrettiği belirtildi. - MANİSA