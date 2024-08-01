Sarıgöl'de Ev Kadınları Kışlık Yiyecek Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Ev Kadınları Kışlık Yiyecek Hazırlıklarına Başladı

Sarıgöl\'de Ev Kadınları Kışlık Yiyecek Hazırlıklarına Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları, ev yapımı kışlık yiyeceklerin hazırlıklarına yoğun bir şekilde başlarken, salça yapımı da hız kazandı. Sarıgöl ve çevresindeki ev kadınları kışlık yiyecek sezonunu ilk önce bağlardan topladıkları taze bağ yapraklarından kışlık salamura yapraklarını yaparak kışlık ihtiyaçlarını hazırlamaya başladı. Ev yapımı doğal kışlık yiyecek maratonu bu kez de evlerde domates ve biber salçası, biber kurutma, turşu yapımı ile devam ediyor. Komşuların yardımlaşmasıyla hazırlanan kışlık yiyecekler sayesinde kadınlar bütün kışı organik yiyeceklerle geçiriyor. İlçede salça, erişte, makarna ve diğer kışlık yiyecekleri yaparak İnternet üzerinden satış yapanların sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi. Öte yandan ilçede kadın girişimciler tarafından kurulan SARKOOP tarafından itina ile hazırlanan doğal ev yapımı ürünler de cam kavanozlar içerisinde alıcısı ile buluşuyor. SARKOOP tarafından hazırlanan kışlık yiyeceklerin kooperatifin özel olarak kendi yetiştirdikleri ürünlerden hazırladığı öğrenildi. SARKOOP'ta pekmez, günbalı, biber ve domates salçası, üzüm reçeli, kuru üzüm, üzüm pestili (köftesi), erişte, makarna, sızma zeytinyağı 1 ve 5 litrelik olarak ambalajlarda satılıyor.

01.08.2024 12:30
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları, ev yapımı kışlık yiyeceklerin hazırlıklarına yoğun bir şekilde başlarken, salça yapımı da hız kazandı.

Sarıgöl ve çevresindeki ev kadınları kışlık yiyecek sezonunu ilk önce bağlardan topladıkları taze bağ yapraklarından kışlık salamura yapraklarını yaparak kışlık ihtiyaçlarını hazırlamaya başladı. Ev yapımı doğal kışlık yiyecek maratonu bu kez de evlerde domates ve biber salçası, biber kurutma, turşu yapımı ile devam ediyor. Komşuların yardımlaşmasıyla hazırlanan kışlık yiyecekler sayesinde kadınlar bütün kışı organik yiyeceklerle geçiriyor.

Sarıgöllü ev kadınları tarafından evlerde özenle hazırlanan ev yapımı domates salçasının yapımını tarif eden ev hanımı Kadriye Sarıhan, "Salça yapılacak domatesler önce güzelce yıkanır. Sonra bidonların içlerine dilim dilim doğrandıktan sonra üzerine bol miktarda tuz atılır. Bidonları güneşin altında üç dört gün beklettikten sonra tekrar süzülerek çekirdeğini ve kabuğunu alırız. Daha sonra geniş siniler üzerine dökerek tekrar güneşin altına bırakarak burada iyice suyunu çekmesini bekleriz. Ara sıra karıştırmak gerek. Sonra salça suyunu çektiğinde kaplara koyarak kilere bırakarak kışın kullanılır." dedi.

İlçede salça, erişte, makarna ve diğer kışlık yiyecekleri yaparak İnternet üzerinden satış yapanların sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.

Öte yandan ilçede kadın girişimciler tarafından kurulan SARKOOP tarafından itina ile hazırlanan doğal ev yapımı ürünler de cam kavanozlar içerisinde alıcısı ile buluşuyor. SARKOOP tarafından hazırlanan kışlık yiyeceklerin kooperatifin özel olarak kendi yetiştirdikleri ürünlerden hazırladığı öğrenildi. SARKOOP'ta pekmez, günbalı, biber ve domates salçası, üzüm reçeli, kuru üzüm, üzüm pestili (köftesi), erişte, makarna, sızma zeytinyağı 1 ve 5 litrelik olarak ambalajlarda satılıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Sarıgöl, Manisa, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Ev Kadınları Kışlık Yiyecek Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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