Sarıgöl'de sebze fidan satışlarında önemli artış - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıgöl'de sebze fidan satışlarında önemli artış

30.04.2022 17:04
Sarıgöl'de sebze fidan satışlarında önemli artış

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sebze fidesi yetiştirenlerin yüzü artan satışlardan dolayı gülmeye başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sebze fidesi yetiştirenlerin yüzü artan satışlardan dolayı gülmeye başladı.

Son aylarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve petrol fiyatların artması nedeniyle pazarlarda sebze, meyve ve bakliyat fiyatlarının artmasına neden olurken, Sarıgöllü vatandaşlar evlerinin önündeki boş alanlara, tarla ve bağların boş alanlarına yazlık sebze fidesi alarak dikimlere başladı.

Pazarda fidan satışı yapan Ramazan bayram (42), "Bu yıl gerçekten sebze fidanı alanlar çok fazla. Sadece benim tezgahımda değil, diğer arkadaşların da başlarında fidan alanların yoğunluğu var. Yazlık domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, gibi fideleri 2 TL ile 5 TL arasında satmaktayım. Allah bereket versin." dedi.

Fidan alan çiftçiler de yazın kendi ürünlerini yaz boyunca tüketeceklerini artanlarını da konserve yaparak kışın tüketeceklerini söyledi. - MANİSA

Sarıgöl'de sebze fidan satışlarında önemli artış
Sarıgöl'de sebze fidan satışlarında önemli artış
Sarıgöl'de sebze fidan satışlarında önemli artış
Sarıgöl'de sebze fidan satışlarında önemli artış

YORUMLAR
500
Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu! Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu! Terziler tamiratla ayakta duruyor Terziler tamiratla ayakta duruyor

Türk Lirası, Sarıgöl, Petrol, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de sebze fidan satışlarında önemli artış - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz
17:40 Finlandiya duyurdu: NATO üyeliği kararı 12 Mayıs'ta açıklanacak
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
17:25 Dünya futbolunun en önemli menajerlerinden Mino Raiola yaşamını yitirdi
17:04 Yusuf Yazıcı, Rusya'dan paylaşım yaptı! Trabzon'da yer yerinden oynadı
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 18:08:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de sebze fidan satışlarında önemli artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement