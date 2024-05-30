Sarıgöl'de Üzüm Bağları Dolu Tülü ile Korunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Üzüm Bağları Dolu Tülü ile Korunuyor

Sarıgöl\'de Üzüm Bağları Dolu Tülü ile Korunuyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarını doğa olaylarından korumak için kullanılan dolu tül sistemi giderek yaygınlaşıyor. Üreticiler, banka kredisiyle bağlarını dolu tülüyle örtü altına alıyor.

30.05.2024 10:34
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son yıllarda üzüm bağlarını doğa olaylarından korumak için kullanılan dolu tül giderek yaygınlaşıyor.

Sarıgöl'de üzüm üreticileri bağlarını doludan koruma amaçlı olarak dolu tül ile örtü altına almaya başladı. Her yıl giderek artan dolu tül ile koruma sistemi Sarıgöl Ovasında giderek yaygın hale geldi. Kullanım sürelerinin 6-8 yıl arasında olan dolu tül için bağcılar yüzde 25 peşin olmak üzere geriye kalan yüzde 75'i banka kredili olarak beş yılda ödeme ile bağlarını örtü altına almaya başladı.

Bir dolu tülün uzunluğunun 300 metre olduğunu ve yaklaşık 1 buçuk dekarlık alanı kapladığını anlatan Sarıgöllü üzüm üreticisi Emin Çepel, "Son yıllarda üzümlerimizi doludan koruma amaçlı olarak dolu tül sistemini yapmaya başladık. Bu örtü sistemi yüksek olması bakımından daha sağlıklı ve doluya karşı koruyor. Dolu tül örtü sistemi için bankalar yüzde 25'i peşin geriye kalan yüzde 75'ini de beş yıl kredi vermekte. Geçen yıl bağların üzerine örtülen dolu tül sistemi sonrası bu yıl daha fazla dolu tül sistemine geçiş olmaya başladı." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise dolu tül sisteminin her geçen yıl uygulanmasının artmakta olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Bağları Dolu Tülü ile Korunuyor - Son Dakika

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