Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Sarıgöl\'de Üzüm Üreticileri İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde TARİŞ Kooperatifi, 'Sofralık ve kurutmalık üzüm yetiştiriciliği ve kalıntı problemleri' konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, kalıntı sorunları ve çözüm önerileri üzerine ziraat mühendisleri tarafından bilgi verildi.

28.02.2025 16:27  Güncelleme: 16:30
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki TARİŞ Kooperatifi tarafından 'Sofralık ve kurutmalık üzüm yetiştiriciliği ve kalıntı problemleri' konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına çok sayıda üzüm üreticisi katılım sağladı. Sarıgöl'de düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, "TARİŞ Üzüm Birliği faaliyetleri hakkında yapılan bilgilendirme sonrası bizler bu faaliyetleri yerine getirirken üzümde çıkan kalıntı sorunları nedeniyle tüm Türkiye'nin Çekirdeksiz kuru üzüm satışları düşmektedir. Bu kalıntı ile ilgili mücadelede TARİŞ, tarım ilçe müdürlükleri, zirai ilaç bayileri ve çiftçilerimiz hep birlikte elini taşın altına koyup üzümün geleceğini karartmamamız gerekiyor. Aksi taktirde tokat büyük gelecektir." dedi.

AR-GE Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri ve kooperatifte görevli ziraat mühendisleri tarafından yasaklanan zirai ilaç ve diğer maddelerle ilgili üreticiler bilgilendirilirken, kalıntı sorunlarını önlemek için yapılması gereken uygulamalar hakkında bilgi verildi.

TARİŞ Üzüm Birliği entegre üzüm işletmesinde görevli kalite kontrol şefi tarafından üzümün içinde çıkan yabancı maddelerle ilgili katılımcılara bilgilendirme yapılıp, görseller paylaşılarak kuru üzüm içinden çıkan, taş, metal, cam parçaları ve saçma gibi malzemelerin görselleri paylaşıldı. Üreticilere bundan böyle bu konularda daha hassas davranmaları istenirken bu konunun ülkenin ekonomik kayıplarını önlemesi açısından önemi vurgulandı. Yapılan toplantıda üreticilerin soruları da yanıtlandı.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısına Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Sarıgöl TARİŞ Kooperatif Başkanı Abdil Erol, Sarıgöl TARİŞ Kooperatif Müdürü Halil Güvendiren, siyasi parti başkanları, ilçe oda başkanları ile çok sayıda üzüm üreticisi katıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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