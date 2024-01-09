Sarıgöl\'de Zeytin Üreticileri Hasat Sonrası İlaçlama Çalışmalarına Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde zeytin üreticileri hasat sonrası zeytinlik alanlarında ilaçlama çalışmalarına başladı.

Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesinde zeytinlik alanı bulunan Mustafa Akciğer, zeytin hasadı sonrasında zeytin ağaçlarının tarım ilaçlarıyla ilaç uygulamasına başladı.

Geçen yıl aşırı sıcaklar ve Akdeniz sineği nedeniyle zeytinde verim düşüşü yaşadıklarını ifade eden zeytin üreticisi Mustafa Akciğer, "Bu yıl zeytinlerimize gözümüz gibi bakacağız. Gerçi gerekli ilaçlaması yapılıyordu ama bu yıl hasat sonunda ilgililere danışarak gerekli ilaçları aralıksız atacağım." dedi. - MANİSA