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Sarıgöl'de Zeytin Üreticileri Hasat Sonrası İlaçlama Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Sarıgöl'de Zeytin Üreticileri Hasat Sonrası İlaçlama Çalışmalarına Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde zeytin üreticileri, hasat sonrası zeytinlik alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı. Zeytin üreticisi Mustafa Akciğer, geçen yıl yaşanan verim düşüşünü önlemek için bu yıl daha dikkatli bir şekilde ilaçlama yapacaklarını belirtti.

Sarıgöl\'de Zeytin Üreticileri Hasat Sonrası İlaçlama Çalışmalarına Başladı
09.01.2024 - 10:20,
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde zeytin üreticileri hasat sonrası zeytinlik alanlarında ilaçlama çalışmalarına başladı.

Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesinde zeytinlik alanı bulunan Mustafa Akciğer, zeytin hasadı sonrasında zeytin ağaçlarının tarım ilaçlarıyla ilaç uygulamasına başladı.

Geçen yıl aşırı sıcaklar ve Akdeniz sineği nedeniyle zeytinde verim düşüşü yaşadıklarını ifade eden zeytin üreticisi Mustafa Akciğer, "Bu yıl zeytinlerimize gözümüz gibi bakacağız. Gerçi gerekli ilaçlaması yapılıyordu ama bu yıl hasat sonunda ilgililere danışarak gerekli ilaçları aralıksız atacağım." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sarıgöl'de Zeytin Üreticileri Hasat Sonrası İlaçlama Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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