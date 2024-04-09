Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler zeytinde pamuklu bit ile mücadeleye ilaçlama yöntemiyle başladı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde zeytin yetiştiriciliğine büyük zarar veren pamuklu bit zararlısına karşı çiftçiler tarafından ilaçlama yapılmasına başlandı. Zeytin yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Afşar Mahallesi'nde çiftçiler bu yıl çiftçiler pamuklu bit zararlısına karşı erkenden hummalı bir çalışma içerisine girdi. Zeytin üreticisi Mustafa Akciğer, "Bu yıl zeytinlerin üzerinde verim çok güzel. Bunu korumak için şimdiden ilaçlamak çok önemli. İnşallah bu yıl güzel verim alırız" dedi.
Geçtiğimiz yıl pamuklu bit zararlısı nedeniyle zeytinde büyük bir verim kaybının yaşandığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl zeytinlerin verimi çok güzel bugünlerde pamuklu bit denilen haşereyle etkin mücadele edilmelidir. Zaten zeytin üreticilerimiz mücadeleye de başladılar" diye konuştu. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Sarıgöl'de Zeytin Üreticileri Pamuklu Bitle Mücadeleye Başladı - Son Dakika
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