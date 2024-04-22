Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Bağları doğa olaylarına karşı örtü altında alınmaya başladı.
Üzüm üreticileri nisan ayının 15'inden sonra olabilecek dolu ve iri yağmurlardan bağlarını korumak için üzüm bağlarını "Dolu tül" olarak adlandırılan ve ömrü 5 yıl olan naylon tül ile örtme çalışmalarına devam ediyor.
Emcelli Mahallesindeki bağını dolu tül ile koruma altına alan Sarıgöllü üzüm üreticisi Emin Çepel dolu tül örtüsü hakkında şunları söyledi: "Ben geçen yıl yüzde 25'i peşin olmak üzere geriye kalan yüzde 75'i banka kredisi kullanarak örtü ile bağımı koruma altına aldım. Beş yılda borcumu ödeyeceğim. Benim bağım 6 dekar İtalyan modern sistem ile örtü altına aldım. Geçen yıl çok faydasını gördüm. Dolu tül olabilecek dolu ve iri yağmurlardan bağımızı koruyor."
Öte yandan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen nisan ayında dolu ve iri yağmur için bu yıl 2 bin dekarlık alanın örtü alına alındığını ifade ederek, "Sarıgöl ve ve çevresinde 113 bin dekarlık üzüm sahamız var. Son yıllarda bağlar nisan ayından itibaren örtünmeye başladı. Bunun en büyük sebebi ise değişen iklim şartları sonrası bahar yağmurlarının dolu ve iri olarak yağmasıdır. Dolu ve iri yağmurlardan üzüm salkımlarının zarar görmemesi için dolu tül denilen örtü sistemiyle örtülerek bağlar koruma altına alınmaya başladı. Bu örtüler üzüm hasadının sonuna kadar bağların üzerinde kalıyor." dedi.
Ülgen ayrıca, temmuz ayının 15'inden sonra ilçe genelindeki üzüm bağlarının yüzde 80'inden fazlasının sıcaklardan, tozlardan, çiy ve kırağılardan korunmak üzere örtü altında olacağını sözlerine ekledi. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Sarıgöl'deki Üzüm Bağları Doğa Olaylarına Karşı Örtü Altında - Son Dakika
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