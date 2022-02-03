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Sarımsakta stoklama olmadı! Demeti 3, kilosu 20 liraya düştü - Son Dakika

Sarımsakta stoklama olmadı! Demeti 3, kilosu 20 liraya düştü

03.02.2022 15:33

İki yıl önce 80 liraya satılan Taşköprü sarımsağının kilosu, bu sene 20 TL'ye kadar düştü. Demeti 3 liraya satılan sarımsaktan vatandaş memnun görünüyor.

Geçen senelerde fiyatlarından dolayı cep yakan sarımsağın kilosunda önemli ölçüde fiyat düşüşü yaşandı. Bu durumdan hem satıcılar, hem alıcılar memnun.

Sarımsağın demeti 3, kilosu 20 liraya kadar düştü

"FİYATLAR ŞU ANDA ÇOK İYİ GİDİYOR"

Genel olarak bu sene yapılan satışlardan memnun olduğunu belirten pazar esnafı Süleyman Şahin, "Fiyatlar şu anda çok iyi gidiyor. Satışlarımız da son günlerde arttı. Nisan ayında taze sarımsağın çıkacağı döneme kadar fiyatlarda ciddi bir artış olmayacağının garantisini verebiliriz" diye belirtti.

Sarımsağın demeti 3, kilosu 20 liraya kadar düştü

"SARIMSAK STOKLAMA DİYE BİR ŞEY OLMADI"

32 yıldır sarımsak satıcılığı yapan Şahin, sarımsak fiyatlarının düşmesinin stokçulukla alakalı olmadığını dile getirdi. Geçen sene yapılan üretim fazlasının fiyat düşüşünde en önemli etken olduğuna değinen Şahin, "Evvelki senelerde verim çok düşüktü. Sarımsak üreticileri ve satıcıları zor durumdaydı. Bazı vatandaşlar sarımsak fiyatında yaşanan azalmadan dolayı stok yapıldığını iddia ediyor, ancak böyle bir şey yaşanmadı. Talebin çok olması ve fiyatların geçen senelerde yüksek olmasından dolayı bu sene üretim fazla yapıldı. Kilosu 80 TL olduğu zamanlarda vatandaşlar sarımsağa yaklaşamıyordu. Şimdi demeti 3 TL ile 10 TL arasında değişiyor. İki ay içinde mazot fiyatlarına bağlı olarak sarımsak fiyatının etkileneceğini de düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Süleyman Şahin, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sarımsakta stoklama olmadı! Demeti 3, kilosu 20 liraya düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sarımsakta stoklama olmadı! Demeti 3, kilosu 20 liraya düştü - Son Dakika
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