Sarp Sınır Kapısı'ndaki Iphone yoğunluğu yerini sessizliğe bıraktı - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'ndaki Iphone yoğunluğu yerini sessizliğe bıraktı

09.01.2023 10:12

Sarp Sınır Kapısı'ndaki Iphone yoğunluğu yerini sessizliğe bıraktıARTVİN Artvin'de Sarp Sınır Kapısında son günlerde yaşanan İphone yoğunluğu, yeni yıl sonrası IMEI ücretlerine gelen zam sonrası sona erdi.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki Iphone yoğunluğu yerini sessizliğe bıraktı

ARTVİN Artvin'de Sarp Sınır Kapısında son günlerde yaşanan İphone yoğunluğu, yeni yıl sonrası IMEI ücretlerine gelen zam sonrası sona erdi. Tıka basa insanla dolan Gümrük kapısı koridorları, yerini sessizliğe bıraktı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında, İphone yoğunluğu sona erdi. Ülkemize göre Gürcistan'da İphone telefon daha uygun olunca, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar günü birlik Gürcistan'ın Batum şehrine giderek telefon satın alıp, ülkemize geri dönüyordu. Buda Sarp Sınır kapsında yoğunluğa neden oluyordu. Yeni yılda, IMEI, ye (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) gelen zamanda bu yoğunluk sona erdi. Gürcistan'dan alınan telefonlar ülkemizde kullanıla bilmesi için IMEI kaydının yapılması gerekiyor. Bu ücret 2022 için 2732 lira iken, yeni yıldan sonrası 'Yeniden Değerleme Oranı' sonrası 2023 IMEI kayıt ücreti, yüzde 122,9 zamlanarak, 6 bin 90 liraya çıkartıldı. Bu da yoğunluğun sona ermesine neden oldu.

Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonlar insan akınına uğramıştı. Yeni yıl sonrası ise koridorlar ve bekleme salonlarda sessizlik hakimdi.

Yeni yıl öncesi telefon almak isteyenlerin yoğunluğunu yaşadığını ifade eden bölge halkından Erhan Durucan, "Gelen zamlarla birlikte yoğunluk azaldı. Hatta hiç kalamadı. İnsanlar Gürcistan'da daha uygun diye akın akın geliyordu. Şimdi gelen giden yok" derken, taksici esnafı Mert Çakır ise "İnsanlar ülkemizin farklı illerinden gelip Batum'dan telefon alıyordu. İnanılmaz bir yoğunluk vardı. Şimdi ise kimseler gelmiyor. Öğrendiğimize göre telefon kayıt ücretine zam gelmiş, fazla bir avantajı kalmamış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Sarp Sınır Kapısı, Artvin, Iphone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarp Sınır Kapısı'ndaki Iphone yoğunluğu yerini sessizliğe bıraktı - Son Dakika

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