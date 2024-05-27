Sarp Sınır Kapısı'ndan rekor geçiş sayısı - Son Dakika
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Ekonomi

Sarp Sınır Kapısı'ndan rekor geçiş sayısı

Sarp Sınır Kapısı\'ndan rekor geçiş sayısı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs'ta Sarp Sınır Kapısı'ndan 825'i çıkış, 484'ü giriş olmak üzere toplam 1309 tırın geçiş yaptığı bildirildi. Sarp Gümrük Müdürlüğünün çalışmaları ve gayretleri sonucunda rekor sayıya ulaşılan bu geçişler, Türkiye'nin Orta Koridor'daki konumunu güçlendirmek için dijital ve kolaylaştırıcı sistemlerin uygulanmasını gerektirdiği vurgulandı. Sarp Sınır Kapısı, Türkmenistan'ın sınır kapılarını kapatması ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan taşımacılık yoğunluğu nedeniyle Türkiye'nin en önemli ve stratejik sınır kapılarından biri haline gelmiştir.

27.05.2024 17:09
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Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 26 Mayıs'ta Sarp Sınır Kapısı'ndan 825'i çıkış, 484'ü giriş olmak üzere toplam 1309 tırın geçiş yaptığını bildirdi.

UND tarafından yapılan açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nda rekor geçiş sayılarının yaşandığı belirtilerek bu artışın Sarp Gümrük Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ve gayretlerin sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgını öncesinde, Türkiye'den Gürcistan ve Orta Asya ülkelerine ihracat amaçlı ortalama 450 civarında çıkış gerçekleştiği belirtilirken, Sarp Gümrük Müdürlüğünün yoğun çabaları sonucunda 26 Mayıs'ta Türkiye'den Gürcistan yönüne ihracat çıkışlarında rekor sayıya ulaşıldığı aktarıldı.

Söz konusu tarihte, sınır kapısından ihracata yönelik 825 aracın çıkış, 484 aracın da giriş yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ülkemizin Orta Koridor'daki konumunun güçlendirilmesi için, bu sayının daha da artırılması, taşımacılık alanında dijital ve kolaylaştırıcı sistemlerin uygulamaya konması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın, salgın ve dünyada yaşanan siyasal ve ekonomik gelişmeler sonrasında Türkiye'nin en önemli ve stratejik sınır kapılarından biri haline geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle pandemide, Orta Asya ülkelerine ulaşımda en önemli transit ülke konumunda olan Türkmenistan'ın, sınır kapılarını kapatmasıyla, büyük bir taşımacı yoğunluğu Güney Koridoru'ndan, Kuzey Koridoru'na yönelerek, Sarp Sınır Kapısı'nı tercih etmeye başladı. Türkmenistan'ın, pandemi sonrasında sınır kapılarını açmasına rağmen, bölge ülke taşımacıları, Sarp Sınır Kapısı'nı kullanmaya devam ediyor. Sarp Sınır Kapısı, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası, sınır kapısına yönelen ikinci bir aşırı yoğunluğu göğüslüyor. Avrupa Birliği'nin ülkeye girişini yasakladığı Rusya ve Belarus taşıtları, tamamıyla Sarp Sınır Kapısı'nı kullanmaya başladı. Ukrayna taşıtları da ticaret ve taşımacılığın arttığı Gürcistan ve Azerbaycan'a ulaşmak için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sarp Sınır Kapısı'ndan rekor geçiş sayısı - Son Dakika

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