Savaş Can Tunus'ta Zeytinyağı Eğitimi Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Savaş Can Tunus'ta Zeytinyağı Eğitimi Aldı

Savaş Can Tunus\'ta Zeytinyağı Eğitimi Aldı

Edremit Ticaret Odası üyesi Savaş Can, Tunus'ta düzenlenen zeytinyağı analizi eğitimine katıldı.

28.02.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Can, Tunus Ulusal Zeytinyağı Ofisi (ONH) girişimiyle, Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) ve Zaragoza'daki Uluslararası Akdeniz İleri Tarım Araştırmaları Merkezi (CIHEAM) iş birliğiyle düzenlenen zeytinyağı duyusal analiz eğitimine katıldı.

Tunus'ta gerçekleştirilen "Sızma Zeytinyağının Organoleptik Değerlendirmesi" konulu eğitim programında, zeytinyağı sektörüne yönelik teknik bilgiler paylaşıldı. Türkiye'yi temsilen katılan Savaş Can, eğitim süresince uluslararası platformda Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektörünün gündeme geldiğini belirtti.

Can, yaptığı açıklamada, "Dünyada önemli bir yere sahip olan Türk zeytin ve zeytinyağı, Arap ülkelerinin yoğun katılım gösterdiği bu organizasyonda ele alındı. Edremit'ten götürdüğüm zeytinyağı örnekleri, uluslararası tadımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca, bu organizasyona Türkiye'den katılan tek temsilci olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmekten gurur duydum" dedi.

Savaş Can, ayrıca Edremit Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren ETOLAB Duyusal Tadım Laboratuvarı'nın Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) akreditasyon süreci hakkında bilgi verdi. Tunus'taki eğitim sırasında diğer ülkelerin akreditasyon süreçlerini de inceleme fırsatı bulduklarını belirten Can, bu sürecin Edremit ve Türkiye'yi zeytinyağı tadımı ve analizi konusunda önemli bir merkez haline getireceğini vurguladı.

Eğitim programının tamamlanmasının ardından Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Savaş Can'a Türkiye'yi ve Edremit'i uluslararası platformda başarıyla temsil etmesinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - BALIKESİR

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Zeytinyağı, Savaş Can, Edremit, Türkiye, Ekonomi, Zeytin, Yaşam, Tarım, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savaş Can Tunus'ta Zeytinyağı Eğitimi Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
13:19 8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim 8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:37 Ticaret savaşları yeniden alev aldı Trump’tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 16:50:20. #1.12#
SON DAKİKA: Savaş Can Tunus'ta Zeytinyağı Eğitimi Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.