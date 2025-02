Savunma Sanayi Ataşeleri Yolda

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, atayacakları savunma sanayisi ataşelerinin, Türk savunma sanayisi şirketleriyle yabancı ülkelerin kullanıcıları arası köprü olacağını söyledi.

Görgün, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, savunma sanayisinin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 29'luk büyümeyle ülkede en çok gelişmenin ve ilerlemenin sağlandığı alan olduğunu bildirdi.

Sektördeki şirketlerin başarılı bir yıl geçirdiğini aktaran Görgün, geçen yıl çok çalıştıklarını, sektörde 416 farklı görüşme ve toplantı yapıldığını söyledi.

Görgün, uluslararası alanda savunma sanayisi işbirliklerine, anlaşmalara ve fuarlara çok önem verdiklerini ve buna uygun planlamalar yaptıklarını anlattı.

Yaptıkları çalışmalardan önemli sonuçlar elde ettiklerine işaret eden Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teslimatlarda, ihracatta yakaladığımız rakamlarda ve yeni imzaladığımız sözleşmelerde bunu gördük. 2 yılda 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladık, bu, büyük bir rakam. Gelişmiş platformlarımızı, yeni devreye ve seri üretime girecek sistemlerimizi, yüksek teknoloji içeren kilogram başı ihracat değeri yüksek sistemleri düşündüğümüzde, önümüzde uluslararası işbirlikleri açısından daha iyi sonuçlar alacağımız günler olduğunu öngörebiliyorum. 2025'e çok hızlı başladık. İlk ay 1 milyar doların üzerinde yeni sözleşme imzaladık, aylık ortalamamız bu civarda olacak gibi görünüyor."

En fazla teslimat ABD ve NATO'ya

Görgün, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayisi alanında en çok ABD ve NATO ile en çok sözleşme imzaladığını aktararak, 3,7 milyar dolarla en çok teslimat yapılan bölgenin de ABD ve NATO olduğunu söyledi.

Savunma sanayisi alanında farklı bölgelerle gelişen işlerin, işbirliklerinin ve fırsatların olduğuna dikkati çeken Görgün, "Her bölgeyi önemsiyoruz. Her bölge için farklı alternatif çözümlerimiz olan paketlerimiz var. Geliştirdiğimiz bu geniş yelpazedeki ürün çeşitliliğiyle spesifik alanlarda farklı ürünleri muhatap olduğumuz ülkelere sunabiliyoruz. Bunu yapabilen çok fazla ülke yok. Savunma sanayisi ihracatında da şu anda dünyada Türkiye'nin aldığı payın her yıl arttığını görüyoruz, şu anda 11'inci ihracatçı ülke konumundayız. İlk 10'a girmek için tüm sektörler gayretle çalışıyoruz." diye konuştu.

Görgün, 87 ülkeyle savunma sanayisi işbirliği anlaşması yaptıklarını, Türkiye'nin bu sektörde teknolojik olarak kendini ispatladığını anlattı.

Milli Savunma Bakanlığı ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu farklı kategoride ekipman ve platformun seri üretilebilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Görgün, "Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun genişletilmesiyle ilgili yeni bir çalışma var. Bu, yakın dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in yol göstermesiyle tekrar başlayacak." dedi.

Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN'da her şeyin zamanında hatta bazı süreçlerin biraz da önden gittiğini gözlemlediklerini aktararak, en iyisini en kısa zamanda yapıp KAAN'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceği günler için gayretle çalıştıklarını bildirdi.

Bu fazda 6 uçak üreteceklerine işaret eden Görgün, "6 uçak bizim seri üretime giden yolda süreçlerimizi hızlandıracak. Her birinin fonksiyonu ve test faaliyetleri farklı olacak. Gerek ilk üretilen, gerekse ikinci, üçüncü ve devamında gelen uçaklar için uçuş faaliyetlerinin planlaması da 2025 yılı için yapılıyor. Bunları da zamanı geldiğinde paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, savunma sanayisi alanında yapılamayanı yaptıklarını ve sahadaki doktrinleri değiştiren teknolojiler sunduklarını belirterek, bu çalışmalar devam ederse kendileriyle çalışmak isteyen ülkeler ve firmaların sayısının da artacağını ifade etti.

Çelik Kubbe çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava savunma konsepti, ülkede yıllar içinde katmanlı hava savunma yapısıyla kurgulandı. Bu katmanlı hava savunma yapısı, nokta savunmadan, bölgesel savunmaya varan, farklı silah ve sensör sistemleriyle yıllar içinde geliştirilen altyapıların birbiriyle koordineli çalışmasını mümkün kılacak Çelik Kubbe yapısıyla devam ediyor. Hava savunma sistemlerinde şu an üzerine çalıştığımız sistemlerin seri üretimleriyle ilgili sözleşmeleri imzaladık. Kara ve hava kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şirketlerimiz Savunma Sanayii Başkanlığının imzaladığı projelerle devam ediyor. Uzun menzilde ve yüksek irtifada geliştirdiğimiz ürünlerin daha uzun mesafe ve daha yüksek irtifa için geliştirme faaliyetleri de sürüyor. SİPER 2 ürünümüz var. SİPER 2'nin bir taraftan üretim ve test faaliyetleri devam ederken, diğer taraftan da daha uzun menzilli ve yüksek irtifa çalışmaları da şirketlerimizce yapılıyor."

"İlk görevlendirmemiz dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'a"

Savunma sanayisi sektörü için ateşe görevlendirileceğini belirten Görgün, bu çalışmaya ilişkin şunları kaydetti:

"23 ülke için savunma sanayisi ataşesi faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunların 22'sinin halihazırda onayları geldi ve kendi içimizdeki ilgili personelin görevlendirmesine devam edeceğiz. Bu ihtiyaç. Savunma sanayisi sektörünün kabiliyetlerinin açılım yapacağımız ülkelerde sürekli temas halinde son kullanıcılara aktarılması ve ülkenin nabzını tutup ona göre doğru alanlara sektörümüzü yönlendirmesi açısından kıymetli. Birkaç ülkeye arkadaşlarımızın görevlendirmelerini yaptık. İlk görevlendirmemiz dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'dı. Azerbaycan'da şu anda bir savunma sanayisi müşavirimiz var. Pakistan'da bir müşavirimiz var. Stratejik gördüğümüz ülkelere ilana çıkacağız. Bunların süreçlerini tamamlayıp görevlendirmelerini yapacağız. Arkadaşlarımızı Türk savunma sanayisi şirketleriyle yabancı ülkelerin kullanıcıları arası bir köprü olarak düşünebilirsiniz. Her kıtada var. İhracat yaptığımız ülkeler ve ihracat potansiyeli yüksek ülkelerde olacaklar."