Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Demirel Malatya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, "İlk uçağımız hafif taarruz uçağımız HÜRJET seneye ilk uçuşunu yapacak. İlk savaş uçağımız F-35'lerden daha ileri özelliklere sahip. Eylül ayında uçağımızı görebileceğiz." dedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak'ın adının verildiği Malatya'daki fen lisesinde düzenlenen iftar programında konuşan Serdar Demirel, çocuklara savunma sanayi hakkında bilgi vermek istediğini belirtti.

"Savunma Sanayi alanında artık her şeyimizi kendimiz tasarlayıp yapabiliyoruz" diyen Demirel, şöyle devam etti:

"İlk uçağımız hafif taarruz uçağımız HÜRJET seneye ilk uçuşunu yapacak. İlk savaş uçağımız F-35'lerden daha ileri özelliklere sahip. Eylül ayında uçağımızı görebileceğiz. Umudumuz seneye 18 Mart'ta uçağımızı hangardan çıkartmak. Şu anda kendi gemisini yapabilen 15 ülkeden bir tanesiyiz. Kendi füzelerini yapabilen sınırlı ülkelerden bir tanesiyiz, insansız hava araçlarında dünyada lideriz."

Vali Aydın Baruş ise Erman Ilıcak'a teşekkür ederek, Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin 17 ilden gelen başarılı öğrencilere eğitim verdiğini dile getirdi.

Ilıcak ailesinin kentin birçok noktasında okulların inşaatına katkıları bulunduğunu anlatan Baruş, "Kur'an Kursu ve cami inşaatlarında çok değerli katkıları var. Erman Ilıcak, Darende ilçesine 8 sınıflı bir anaokulu sözü verdi. Katkı ve destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erman Ilıcak ise güzel bir iftar programı gerçekleştirdiklerini diye getirerek, "Bu akşam özellikle velileri davet etmek istedim, hem anne ve baba olarak, çocuk yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu bilen birisi olarak. Bu kadar başarılı bu kadar kıymetli çocuklar yetiştirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Buradaki çocuklar son derece terbiyeli ve aslanlar gibi çocuklar. Bu kadar güzel çocuklar yetiştirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bizde bu güzel çocuklarımıza yakışacak güzel bir okul yapmaya çalıştık. Ortaya çok güzel bir eser çıktı." ifadelerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise iş adamı Erman Ilıcak'a Malatya'ya verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

Programa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iş adamları, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, okul öğrencileri ve velileri katıldı.