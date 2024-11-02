Savunma Sanayii İhracatı Yüzde 61 Arttı

Ekonomi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Savunma sanayimiz, Ekim ayında yüzde 61 oranında ihracat artışıyla 820 milyon dolara ulaştı; 2024 yılı genelinde ise 185 ülkeye ihracat yaparak küresel pazarlarda etkisini artırdı" dedi.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki ihracat başarıları açıklandı. Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 820 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektör, 2024'ün ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik bir artış sergileyerek toplamda 5.125 milyar dolar seviyesine ulaştı. Son bir yıllık dönemde (Kasım 2023 - Ekim 2024) ise sektör ihracatı yüzde 15 artarak 6 Milyar 326 milyon dolar olarak kaydedildi.

"Sektörümüz her geçen yıl daha geniş bir coğrafyaya ulaşarak önemli başarılara imza atıyor"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, savunma sanayinin küresel pazarlardaki rekabet gücüne dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Savunma sanayimizin yüksek katma değerli ürünleriyle küresel pazarlarda sağlam bir yer edinmesi en büyük hedeflerimizden biri. Bu doğrultuda, sektörümüz her geçen yıl daha geniş bir coğrafyaya ulaşarak önemli başarılara imza atıyor. 2024 yılı içerisinde 185 farklı ülkeye ürün ihraç edilmesi, bu başarıların en somut göstergesidir. Sürdürülebilir ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak büyük ölçekli şirketlerimizden KOBİ'lerimize kadar tüm sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz."

SSB'nin hedefi: Sürdürülebilir ve yüksek katma değerli ihracat

SSB'nin yürüttüğü kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetleriyle, Türk savunma sanayii firmaları ürünlerini küresel pazarlarda daha geniş bir yelpazede sunma imkanı buluyor. Haluk Görgün, ihracatın yalnızca belirli bir bölgeye değil, dünyanın dört bir yanına yayıldığını belirterek, ihracat yapan şirket sayısını artırmak ve sektörü küresel pazarlarda sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Görgün, "Savunma sanayimiz, tüm dünyada adını duyurmaya ve Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerini küresel pazarlarda temsil etmeye devam ediyor. Bu başarılar, Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlarken, sektörümüzün gelecekteki büyük adımlarını şekillendirmeye devam edecektir" dedi. - ANKARA