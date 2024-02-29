Savunma ve Havacılıkta İşbirliği Günleri Etkinliği Nisan Ayında Düzenlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Savunma ve Havacılıkta İşbirliği Günleri Etkinliği Nisan Ayında Düzenlenecek

Savunma ve Havacılıkta İşbirliği Günleri Etkinliği Nisan Ayında Düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya, Savunma ve Havacılıkta İşbirliği Günleri etkinliğinin önemine vurgu yaparak, bu yılki programın daha önceki etkinlikleri geride bırakacağını ve Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk sanayisi için faydalı sonuçlar ortaya koyacağını düşündüğünü belirtti. Etkinlik, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlik, savunma ve havacılık alanında işbirliği fırsatları sunmanın yanı sıra Türk sanayisinin güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

29.02.2024 19:13  Güncelleme: 19:14
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya, nisanda 6'ıncısı yapılacak "Savunma ve Havacılıkta İşbirliği Günleri" (ICDDA) etkinliğinin çok kıymetli olduğunu belirterek "Nisan ayında olacak programla beraber şimdiye kadar ortaya çıkan istatistiklerin çok daha etkili bir şekilde geride bırakılacağını hem Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) hem de Türk sanayisi açısından çok faydalı çıktılar ortaya konulacağını düşünüyorum." dedi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ev sahipliğinde 17-19 Nisan tarihlerinde 6'ncısı düzenlenecek ICDDA etkinliğine ilişkin OSTİM Konferans Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, etkinliği, daha önce yaptıkları etkinliklerden daha bir üst sınıfa taşıyarak devam etmeyi planladıklarını ifade ederek SSB'nin etkinliğe verdiği desteğin değerli olduğunu söyledi.

Etkinliği Ankara Congresium'da yapılacağını anımsatan Yarsan, "ICCDA her ne kadar askeri görülse de havacılıkla ve diğer alanlarda da fazlasıyla değerli. Havacılık tarafımız giderek büyümekte. OSSA olarak burada KOBİ'lerimizin bu dünya düzeni içerisinde güçlü bir şekilde yer alması için efor sarf etmekteyiz." diye konuştu.

Yarsan, etkinliğe gelen yabancı firmalarla KOBİ'lerin bir araya geldiklerini belirterek Türkiye'nin mevcut konumu ve artan değeriyle daha da güçlü hale geleceklerine inandıklarının altını çizdi.

Kümenin kurulduğu günden bugüne kadar firmalarının kazandığı değerlerin, bu etkinliklerle fazlasıyla artmasını temenni ettiklerini dile getiren Yarsan, etkinliğin herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da 10 yıl önce SSB'nin talimatıyla Meksika ziyareti yaptıklarını, oradaki işbirliği programının kendilerini çok etkilediğini belirterek "Biz dedik ki, bunu Türkiye'de yapmalıyız. Bu etkinliği OSTİM'de yapacağız dedik ve etkinliği yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun yapılmasında SSB'nin önderliğinin ve desteğinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Aydın, "Onların desteği ile buralara geldik. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığımızın da ismini zikretmemiz lazım. Uluslararası rekabeti geliştirme projesi kapsamında, bu etkinliğe onların da çok ciddi katkıları oldu." dedi.

"Farklı katılımcıları bir araya getirip neler yapabildiğini görebilmek çok kıymetli"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Kaya da bu tür organizasyonlarla SSB'nin yüklenmiş olduğu misyona yardım etmeye gayret gösteren herkese teşekkür etti.

Etkinliğin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizen Kaya, "Temel durumda sayılara bakmıştım. Savunma ve havacılıkta endüstriyel işbirliği odaklı olarak 2016 için söyleyeyim, 33 ülkeden katılımcının, 200'ün üzerinde firmanın olması ve yaklaşık 5 bin 400 bire bir görüşmenin yapılması inanılmaz kıymetli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, temel amaçlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını giderme, modernizasyon faaliyetleri ve teknolojik olarak güçlü bir yapının ortaya konulmasına imkan sağlamak olduğuna dikkati çekerek "Bunu gerçekleştirirken AR-GE'de olabildiğince çığır açan, farklılık yaratan, daha ucuz ve kaliteli ortaya koyabilmeniz lazım. Farklılık yaratacak bir ürün ortaya koymanız lazım." diye konuştu.

Kaya, şunları kaydetti:

"2002'de yaklaşık yüzde 20'lerde olan yerlilik oranımız, bugün yüzde 80'ler civarında. Gelecek 5 yıl içerisinde bunu yüzde 85'in üzerine çıkarmak gibi bir niyetimiz var. Bu tarz kümelenmelerle bizim ihtiyacımız olan ürünlerin mümkün olduğunca milli ve yerli olması yönünde bir gayretimiz oluyor. Bu açıdan bu organizasyon çok kritik. Farklı ülkelerden, kendi ülkemizden, bu kadar farklı katılımcıyı bir araya getirip neler yapabildiğini görebilmek çok kıymetli. Yakın dönemde yayınlayacağız, 2024-2028 Stratejik Planı'nı hazırladık. Planı hazırlarken temel durumda 7 temamız vardı. Bunlardan en önemli farklılığın ihracat ve sürdürülebilir bir ihracat politikası olduğunu değerlendiriyoruz. Nisan ayında olacak programla beraber şimdiye kadar ortaya çıkan istatistiklerin çok daha etkili bir şekilde geride bırakılacağını hem SSB hem de Türk sanayisi açısından çok faydalı çıktılar ortaya konulacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

İhsan Kaya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma ve Havacılıkta İşbirliği Günleri Etkinliği Nisan Ayında Düzenlenecek - Son Dakika

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