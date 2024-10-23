Savunmada Yapay Zeka ve Otonomi Paneli

Ekonomi

Savunmada gelişen teknolojiler alanında yapay zeka ve otonomi konusu, SAHA EXPO kapsamında düzenlenen panelde alanın uzmanları tarafından değerlendirildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı 2. gününde panellerle devam ediyor.

"Savunmada Gelişen Teknolojiler: Yapay Zeka ve Otonomi" paneli, SASAD Genel Sekreteri Dr. Oğuz Hamşioğlu moderatörlüğünde yapıldı.

BİTES Genel Müdürü Cemil Sağıroğlu, panelde, yapay zekanın ve otonom sistemlerin, karar verme süreçlerini hızlandırarak operasyonel verimliliği artırabileceğini belirtti.

Sağıroğlu, "Özellikle büyük miktarda veriyi analiz etme ve hızlı bir şekilde anlamlandırma kabiliyeti, savunma stratejilerini optimize edebilir. Otonom hava, kara ve deniz araçlarının savunma alanında daha fazla kullanılması, insan riskini azaltarak tehlikeli operasyonlarda daha güvenli çözümler sunabilir. Yapay zekanın analitik yetenekleri sayesinde potansiyel tehditler daha önceden tespit edilebilir ve savunma sistemleri proaktif hale getirilebilir." diye konuştu.

"Akademi ve firmalar bir arada çalışmalı"

SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül de savunma sanayi alanında işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Savunma Sanayi Yapay Zeka Kümelenmesini kurma amaçlarının da bu olduğunu vurgulayan Bülbül, amacın etkileşimi sağlayıp farkındalığı yükseltmek olduğunu anlattı.

Akademi ve kamunun rolünün de burada önemli olduğunu dile getiren Bülbül, şöyle konuştu:

"Yapay zekada akademi teknolojiyi geliştiren, firmalar ise kullanan tarafta görünüyor. Burada hızlı gelişim söz konusu. Akademi ve firmalar bir arada çalışmalı. Geleceği öngörmek kolay değil, bu hızlı gelişen bir teknoloji. Bu açık ancak akademiyle kapatılabilir. Akademi de savunma sanayindeki senaryoları tam olarak bilemiyor. Sağlık, finans gibi veri setlerine kolay ulaşabileceği alanlara yöneliyor. Dolayısıyla akademiyi savunma sanayi alanına çekebilmek için onlara yönelik veri seti oluşturmalıyız. Finlandiya hapishane mahkumlarına veri etiketlemesi yaptırıyor. ABD 700 milyon dolarlık bütçeyi sadece coğrafi analizlerdeki veriler için ayırdı. Kamunun objektif test kriterlerini oluşturması, algoritmaların şeffaf şekilde yarışabileceği ortamları sağlaması gerekiyor. Böylece özel sektörün bu alana ilgisi artırılabilir."

BAYKAR Yapay Zeka Teknolojileri Birim Lideri Cemal Fatih Kuyucu ise yapay zeka alanında faaliyetlerini çevresel farkındalık, planlama, emniyet ve güvenilirlik alanlarında kategorize ettiklerini söyledi.

Kuyucu, "Yapay zekanın geleceğinde teknolojinin otonom sistemlerinin doğal diliyle bir araya geleceğini, dolayısıyla sistemlerle kendi aralarında kullanıcı ara yüzleri bağının ortadan kalkıp sanki bir insanla etkileşim kuruyor gibi etkileşimi aktarabileceklerini düşünüyoruz." dedi.