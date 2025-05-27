Sayıştayın 163. Kuruluş Yıl Dönümü Programı yapıldı

Sayıştay Başkanı Metin Yener, geliştirdikleri yapay zeka destekli denetim programının teknik düzeyde test aşamasına geldiğini belirtti.

Sayıştay Başkanlığı'nda düzenlenen "Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü Programı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yener, burada yaptığı konuşmada, Sayıştayın, gerek yargı gerekse denetim fonksiyonuyla kamu idarelerinin hukuka uygun, etkili ve verimli işleyişine katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Geleceğin, yapay zeka, biyoteknolojik yenilikler, nükleer füzyon enerjisi ve uzay araştırmaları alanındaki gelişmelere göre şekillenmesinin öngörüldüğünü anlatan Yener, bu sürecin, kurumların kapasite ve yeteneklerinin devleti daha da ileriye taşıyacak nitelikte olmasını zorunlu kıldığına işaret etti.

Yener, teknoloji ağırlıklı küresel eğilimler ve kamu beklentilerindeki değişimin, Sayıştayın geleceğini şekillendirecek önemli faktörler olduğunu ifade ederek, "İleri teknolojinin, denetim alanında dönüştürücü etkiye sahip olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızda yapay zeka, düşünmenin bir aracı değil, bilgiye ulaşmanın bir yöntemi olarak tasarlanmaktadır. Yapay zekanın sunduğu bilgiler, mevzuat, metodoloji, etik değerler ve denetçi süzgeçlerinden geçirilecektir. Bu ilkelere dayalı geliştirdiğimiz yapay zeka destekli denetim programı, teknik düzeyde test aşamasına gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Denetimde dijital dönüşümün, sürekli denetimi mümkün kılmasını da beklediklerini belirten Yener, 2024'te denetim süreçlerinin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Avrupa Birliği (AB) projesine başvurduklarını, bu projenin Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildiğini anlattı.

Yener, AB'den sağlanacak 4 milyon 350 bin avro tutarındaki hibenin, stratejik öncelik verilen bu dönüşüm için kullanılacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İleri teknolojiyle harcamaların algoritmik olarak izlenebilmesini, anomalilerin daha kısa sürede tespit edilmesini amaçlıyoruz. Çalışmalarımız neticesinde anlık veri akışına dayalı, gerçek zamanlı, örneklem yerine tüm veri setlerini denetleme yeteneğine sahip olmayı hedefliyoruz. Böylece harcamalar gerçekleştiği anda izlenerek mevzuata uygunluğu daha erken doğrulanabilecek, olası kamu zararı çok daha kısa sürede önlenecek."

Kamu yönetimindeki değişim ile vatandaşların taleplerinin Sayıştayı yeni yaklaşımlara yönelttiğini aktaran Yener, şunları kaydetti:

"Bu süreçte en önemli değişimlerden birisi, 'sonrası' denetiminden 'sırasında' denetime geçiştir. Yani iş ve işlemlerin tamamlandıktan sonra denetimi yerine, eş zamanlı denetime doğru evrilmedir. Bu yaklaşım, denetimin iş ve işlemler devam ederken yürütülmesine ve düzeltici işlemlerin yapılmasına imkan tanıyarak değer katmayı birincil öncelik yapmaktadır."

Yener, 2024 yılı denetimlerinin tamamlandığını, raporların süreçler tekemmül ettikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.