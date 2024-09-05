Schneider Electric İnovasyon Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşecek

Ekonomi

Schneider Electric, dünyanın farklı noktalarında düzenlediği "İnovasyon Zirvesi" (Innovation Summit) etkinlik serisinin Türkiye ayağını, 7-8 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde öncü şirketlerden Schneider Electric, İstanbul'da gerçekleştireceği etkinlik ile sürdürülebilirlik ve inovasyon konularını tartışarak Türkiye'de yeni bir vizyon oluşturmaya hazırlanıyor.

Şirketin yıl boyunca dünyada 5 farklı bölgede düzenlediği buluşmaların Türkiye ayağı, Zorlu PSM'de düzenlenecek. Türkiye'den ve dünyadan alanında öncü 65'ten fazla konuşmacının yer alacağı etkinlikte, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yaklaşık 40 oturum düzenlenecek.

Schneider Electric'in global üst yönetimi konuşmalar yapacak

2 bin 500 katılımcının beklendiği etkinlikte Schneider Electric'in global üst yönetiminden isimler, özel konuşmalar gerçekleştirecek. Bu isimler arasında Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Manish Pant, Endüstriyel Otomasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Barbara Frei, Enerji Yönetim Global Başkan Yardımcısı Olivier Blum ve Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Walid Sheta yer alıyor.

İstanbul'daki etkinliğinin içerik planlaması, "Harvard Business Review Türkiye" ile yapılan stratejik ortaklıkla zenginleştirildi. Etkinlikte, endüstrilerde dijital dönüşüm ve yapay zeka, "elektrik 4.0", net sıfır hedefi, modern şebekeler, yenilenebilir enerji kullanımı, iş dünyası ile tüketicinin sürdürülebilirlik ve dijitalizasyondan nasıl etkilendiğine ilişkin kritik konular tartışılacak.

Etkinlik programında "Sürdürülebilirlik Temelli Dönüşüm", "Endüstriyel Dijital Dönüşüm", "İnovasyon Temelli Dönüşüm" gibi panel oturumları ile "Dünya Nasıl Değişiyor?", "Jeoekonomik Dengeler Nasıl Değişiyor?", "İş Dünyası Nasıl Değişiyor?" gibi özel sunumlar yer alacak.

İnovasyon Zirvesi İstanbul'da özel düzenlenecek oturumlar ve interaktif deneyim alanları ile katılımcılar, Schneider Electric'in yenilikçi çözümlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, 1500 metrekarelik İnovasyon Merkezi'nde gıda, içecek ve ilaç, su ve atık, enerji üretim ve dağıtım, organize sanayi bölgeleri, maden, mineral ve metal, petrokimya, bulut ve servis sağlayıcılar ile otel, hastane ve finans alanlarında enerji ve otomasyonun geleceğini şekillendiren yenilikçi teknoloji ve çözümleri deneyimleyecek.

"Sektöre yol gösterici bir rol oynayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil, etkinliğin sürdürülebilirlik ve inovasyon konularında sektöre yol gösterici bir rol oynayacağını belirtti.

Yamangil, "İnovasyon Zirvesi İstanbul ile dijitalizasyon ve sürdürülebilirlik ikiz dönüşümünü karar vericilere ve ilgili paydaşlara aktarabilmeyi, onların deneyimlerini ve bakış açılarını bütüne yansıtabilmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda güçlü konuşmacılar ve stratejik konu başlıkları ile endüstri liderlerini gelişime birlikte yön vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikten yapılacak yayınlar ve röportajlarla milyonlarca kişiye ulaşılması planlanıyor.