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Schneider Electric ve Botek Otomasyon'dan mesleki eğitime destek - Son Dakika

Schneider Electric ve Botek Otomasyon'dan mesleki eğitime destek

05.01.2022 11:10
Schneider Electric ve Botek Otomasyon'dan mesleki eğitime destek

Schneider Electric ve IAD Master partneri Botek Otomasyon'un katkılarıyla Maltepe Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı.

Schneider Electric ve IAD Master partneri Botek Otomasyon'un katkılarıyla Maltepe Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı.

Şirket açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde öne çıkan ve Corporate Knights tarafından 2021 yılında "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi" seçilen Schneider Electric, Türkiye'ye ve mesleki eğitime verdiği desteği ve önemi göstermek üzere okul-sanayi iş birliği kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alıyor ve bu konuda partnerlerini teşvik ediyor.

Schneider Electric, IAD Master partneri Botek Otomasyon ve Maltepe Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında "Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Protokolü" kapsamında bir anlaşma yapılarak Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Maltepe Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Memur-Sen İl Başkanı Talat Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu, Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşe Vural, Botek Otomasyon Satın Alma ve Planlama Müdürü Tolga Erem, Schneider Electric İstanbul Bölge Satış Müdürü Serkan Şakarcan, firma temsilcileri, okul müdürleri ve Yelkikanat Vakfı Başkanı Handan Yelkikanat katıldı.

Schneider Electric sürücü, PLC, sensor gibi ürünlerinin konumlandığı bu laboratuvarda öğrencilerin endüstriyel otomasyon alanında pratik uygulamalar geliştirebileceği bir ortam hazırlandı. İstanbul Modeli Protokolü çerçevesinde "mesleki teknik eğitim elektrik-elektronik teknolojisi" alanında sektörün ihtiyaç duyduğu yeterlilikleri barındıran, ara elemanların yetiştirilmesinde kullanılacak yeni nesil deney setlerinin tasarımı ve üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca, öğrencilerin sektöre girmeden önce Schneider Electric'in ürünlerinin programlandığı yazılımları öğrenmesine olanak sağlandı.

"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize önemli etkileri olacağını düşünüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İstanbul Bölge Satış Müdürü Serkan Şakarcan, "Schneider Electric olarak her alanda eğitimin öneminin farkındayız ve bu tarz projelerde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. IAD Master partnerimiz Botek Otomasyon ile birlikte Schneider Electric teknolojileriyle donattığımız bu laboratuvarda yetişecek olan öğrencilerin yarattığı nitelikli iş gücünün, Türkiye ve dünya için sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize önemli katkıları ve etkileri olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Botek'in sahibi Ömer Özbak da "Schneider Electric ile birlikte gençlerimize ihtiyaçları olan desteği sağlamaya devam edeceğiz. Botek Otomasyon olarak, uzun yıllardır endüstriyel otomasyon sektörünün gelişimi için çalışırken, öte yandan gelecek nesillerin eğitimine ve mesleki gelişimine destek olmayı kendimize amaç edindik." değerlendirmesinde bulundu.

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Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye, Maltepe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric ve Botek Otomasyon'dan mesleki eğitime destek - Son Dakika Ekonomi


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