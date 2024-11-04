SCÜ Hastanesi Borçsuz 4 Hastaneden Biri - Son Dakika
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Ekonomi

SCÜ Hastanesi Borçsuz 4 Hastaneden Biri

SCÜ Hastanesi Borçsuz 4 Hastaneden Biri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, 6 yılda borçsuz hale gelerek önemli başarılar elde etti.

04.11.2024 13:32
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Türkiye'deki borçsuz 4 hastaneden bir oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, yaklaşık 190 milyon lira borçla devralındıktan sonra Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan'ın yönetiminde borçsuz bir yapıya kavuştu. Geçen 6 yıllık süreçte yapılan yenilikçi çalışmalar sayesinde üniversite hastanesi, Türkiye'de borçsuz 4 hastaneden biri olmayı başardı. Teknolojik açıdan da örnek gösterilen bir sağlık merkezi haline geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi ve Cerrahpaşa Hastanesi ile birlikte borçsuz kalmayı başaran nadir hastanelerden biri olarak öne çıkan SCÜ hastanesi yapılan fiziki ve teknolojik yatırımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

"Yoğun bakım yatak sayısı 126'dan 183 yatağa çıkarıldı"

Başhekimlik süresince yapılan bazı çalışmalar hakkında da bilgiler veren Doğan" 305 yatak kapasiteli kadın doğum ve çocuk hastanesinin hizmete açarak büyük bir sıkıntı giderildi. Yoğun bakım yatak sayısı 126'dan 183 yatağa çıkarıldı. Dahiliye ve göğüs hastalıklarına yeni yoğun bakım servisleri açıldı. Organ nakli merkezi açılarak 30'dan fazla başarılı bir şekilde organ nakli yapıldı. Sivas'ta, ilk ve tek olarak kurulan ve sadece Sivas'a değil, çevre illere de hizmet sunan inme ünitesini de hizmete açtık" şeklinde konuştu.

İleri düzey cihazların açılışı yapılacak

Doğan, yeni ve ileri düzeyde koroner anjiyografi cihazı aldıklarını, kurulumunun yapıldığını ve 15 Kasım'da da açılışını yapacaklarını duyurdu. Genellikle büyük şehir hastanelerinde yapılan canlıdan böbrek nakli yapmaya da başlayacaklarını söyleyen Doğan, bir sonraki hedeflerin ise karaciğer nakline başlamak olduğunu ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi SCÜ Hastanesi Borçsuz 4 Hastaneden Biri - Son Dakika

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