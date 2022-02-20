Seçer, 'Merek'te incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir ilçesinde yer alan ve kısa süre içerisinde kapılarını açacak olan 'Mercek Mesleki Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Seçer, "Bütün gençlerimizi, ihtiyaç sahibi gençlerimizi ya da meslek edindirme konusunda kurs almak isteyen gençlerimizi davet ediyoruz" dedi.

Seçer, incelemeleri sırasında 'Mercek Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki sınıfları ve atölyeleri tek tek gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ile Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Cemile Sinem Turan, Başkan Seçer'e merkezde yapılacak çalışmaları anlattı. Turan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaptıklarını, yakın zamanda Ticaret Odası ile de imzaların atılacağını söyledi.

Başkan Seçer, inceleme sırasında yaptığı değerlendirmede, 'Mercek'in isminin, 'Mersin' ve 'Gelecek' kelimelerinden geldiğini ifade ederek, "Yenişehir'de açıyoruz. Ama şu anda halihazırda bir tane Halkkent'te çok güzel bir bina yaptık. Hakikaten muazzam bir toplum merkezi. İçinde yok yok. Kreşten emekli evine, meslek kursu vereceğimiz atölyelere, dershaneye kadar. Taziye evimiz var. Ben geçen gittim ve çok güzel de bir bina yapmışlar. Orası hazır. Bir de Tırmıl'da BM Yüksek Komiserliği ile yaptık" ifadelerini kullandı.

"Bütün gençlerimizi davet ediyoruz."

Bu merkezi yeni oluşturduklarını kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "Mesleki kurslar vereceğimiz bir meslek edindirme merkezi. Yenişehir'de ilk merkezimizi faaliyete geçirdikten sonra Tırmıl Sanayi'de yine ikinci merkezimizi faaliyete geçireceğiz ve ardından da Halkkent'te açacağız. Orada yaptığımız Toplum Merkezi, o kompleks binada, yine meslek edindirme kurslarımızı hayata geçireceğiz. Burada girişimcilik, bilişim ve giyim konusunda eğitimlerin verildiği ve meslek öğretildiği bir alan oluşturacağız. ya da bir birikimi, bir mesleki formasyonu olan yurttaşlarımıza da daha etkili mesleğini icra edebilme ya da müktesebatını artırmak için burada bizden yararlanabilecekler. Teknoloji konusunda, bilişim konusunda önemli eğitimler verilebilecek. Yine özellikle son günlerde bölgedeki Rus nüfusun da arttığını düşünürseniz, Rusça, Almanca gibi bölgede şu anda aranılan yabancı diller konusunda da önemli eğitimlerin verileceği bir merkez olacak. Bugünden itibaren de başvurular

başladı. 'mersin.bel.tr' ya da 'Teksin Mersin' aracılığıyla bizlere gençlerimiz müracaat edebilir. Burada eğitimleri sonucunda alacakları sertifika, milli eğitim tarafından da geçerli sayılacak. Çünkü iş birliğiyle bunları biz yapıyoruz. Yani milli eğitim onaylı bir sertifika da edinilmiş olacak. O sertifikalar da zaten birçok noktada onların önünü açan bir referans olacak. Bütün gençlerimizi, ihtiyaç sahibi gençlerimizi ya da meslek edindirme konusunda kurs almak isteyen gençlerimizi davet ediyoruz."

Girişimcilik, giyim üretim teknolojisi ile bilişim alanlarında eğitimler verilecek

Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla kurulan 'Mercek Mesleki Eğitim Merkezi'nde 18 yaş üstü tüm vatandaşlara girişimcilik, giyim üretim teknolojisi ile bilişim alanlarında eğitimler verilecek. Eğitimlerin en az 2 hafta, en fazla 3 ay olması planlanıyor. Teknoloji ve Bilişim Atölyesi'nde, 2 ve 3 boyutlu bilgisayar destekli çizim, yapay zeka uygulamaları, robotik kodlama gibi eğitimler verilecek. Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nde ise tekstil sektörüne ara eleman yetiştirilmesi konusunda eğitimler gerçekleştirilecek. - MERSİN