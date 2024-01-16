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SEDAŞ, 3 milyarlık yatırımla kapasite artırımı ve şebeke yenileme çalışmalarını tamamlayacak - Son Dakika
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SEDAŞ, 3 milyarlık yatırımla kapasite artırımı ve şebeke yenileme çalışmalarını tamamlayacak

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), bu yıl için planladığı yaklaşık 3 milyarlık yatırım ile kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarını tamamlayacak. SEDAŞ, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği aşırı yağışlar, sel, fırtına ve kar gibi olağanüstü hava koşullarının yaşandığı bölgelerinde olası kesintilerin önüne geçmek ve enerji nakil hatları üzerindeki negatif etkisini bertaraf etmek için yatırım çalışmalarını hızlandırdı. Bu yatırımla, Akkök Grubu ve Torunlar Grubu birlikteliğinin enerji sektörüne yeni bir ivme kazandıracağı ve bu sinerjinin bölge geneline olumlu hizmetlerle yansıyacağının sinyali verildi. SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde kaliteli hizmet ve kesintisiz enerji sağlamaya yönelik saha çalışmalarını hızlandırdı.

SEDAŞ, 3 milyarlık yatırımla kapasite artırımı ve şebeke yenileme çalışmalarını tamamlayacak
16.01.2024 - 15:23,
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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), bu yıl için planladığı yaklaşık 3 milyarlık yatırım ile kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarını tamamlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'de 2 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren SEDAŞ, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği aşırı yağışlar, sel, fırtına ve kar gibi olağanüstü hava koşullarının yaşandığı bölgelerinde olası kesintilerin önüne geçmek ve enerji nakil hatları üzerindeki negatif etkisini bertaraf etmek için yatırım çalışmalarını hızlandırdı.

Bu yatırımla, geçen aralık ayının başında Akcez bünyesindeki CEZ grubun paylarını Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin devralmasıyla yüzde 50 pay sahibi Akkök Grubu ve yüzde 50 pay sahibi Torunlar Grubu birlikteliğinin enerji sektörüne yeni bir ivme kazandıracağı ve bu sinerjinin bölge geneline olumlu hizmetlerle yansıyacağının sinyali verildi.

Bu kapsamda yaklaşık 3 milyarlık yatırım bütçesi ile şirket, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde kaliteli hizmet ve kesintisiz enerji sağlamaya yönelik saha çalışmalarını hızlandırdı.

SEDAŞ, ilk etapta yapılacak olan şebeke tesis faaliyetleriyle Sakarya'da 49, Kocaeli'nde 58, Bolu'da 18, Düzce'de 20 ve Gebze'de 16 olmak üzere yüksek bütçeli toplam 161 yatırım projesinin hayata geçeceği ve yatırım çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, müşteri memnuniyetinin şirketin birinci önceliği olduğunu belirterek, "Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bölgemizde müşterilerimizin en güncel ihtiyaçlarını analiz ederek, beklentilerini karşılayacak yatırımlarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin yeni hissedar yapısı ile bölgesindeki faaliyetleri hızlandırarak hem kırsalda hem de il ve ilçelerdeki elektrik şebekesi hatlarının iyileştirilmesine destek olduğunu vurgulayan Odyakmaz, şunları kaydetti:

"Ekonomik ömrü dolan elektrik tesisleri için yenileme yatırımlarını, enerji talebinin artışı noktalarında iletken kesiti ve trafo güç kapasitelerindeki artışı, yatırım kapsamına alınan yerlerde de yeni şebeke yapım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA
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Sakarya, Düzce, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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