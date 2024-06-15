SEDAŞ, çalışanlarına bayramlaşma etkinliği düzenledi

Ekonomi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'deki bölge müdürlüklerinde çalışanlarına yönelik bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ bölge müdürlüklerinde eşzamanlı gerçekleşen geleneksel Kurban Bayramı buluşmasında tüm çalışanlar bayram mutluluğunu birlikte yaşadı.

Etkinlikte SEDAŞ üst yönetim ekibi Kurban Bayramı dolayısıyla personelle bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında çalışanlara kolonya ve çikolata ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, tüm SEDAŞ ailesini yan yana görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Dayanışmanın, birlik ve beraberliğin sembolü olan Kurban Bayramının mutluluğunu hep bir arada yaşamaktan sevinç duyuyoruz. Geleneksel bayram buluşmalarımız birbirimize karşı sevgimizi ve dostluğumuzu pekiştiriyor. Tüm SEDAŞ ailesinin Kurban Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.