SEDAŞ, leylekleri elektrik çarpmalarından korumak için izolasyon çalışmaları yapıyor

Ekonomi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), leyleklerin göç güzergahında yer alan faaliyet bölgelerinde elektrik direklerinde izolasyon çalışmaları yaparak leylekleri elektrik çarpmalarından korumayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ şirket kültürünün önemli öğelerinden olan ekolojik duyarlılığını, çevre ve canlı hayatına yönelik çalışmalarıyla ortaya koyuyor.

SEDAŞ saha ekiplerinin enerji nakil hatlarına konan leyleklerin zarar görmemeleri için elektrik direklerine kuşkonmaz ve izolatör kaplama gibi ekipmanlarla koruyucu müdahalelerde bulundukları belirtilen açıklamada, " Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Gebze dağıtım faaliyet bölgemizdeki hatların göçmen kuşların rotasında olmasından dolayı muhtelif enerji kesintileri ile karşı karşıya kalmaktayız. Yılda iki kez göç eden leyleklerin güvenli geçişleri için gerekli önlemleri alarak canlı hayatına değer verirken aynı zamanda enerji kesintilerinin de yaşanmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Göç eden kuşlar için alınacak tedbirler ile bölgede yaşayan kuşlar için alınacak tedbirlerin bazı noktalarda farklılık gösterdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Leyleklerin kanat açıklığı yaklaşık 155 santimetre olup iletkenler arasında çarpılma ihtimali bulunmaktadır. Göç esnasında sıklıkla iletkenlere konmakta ve çarpılmaktadırlar. Bu şebekeler için direk üstü ekipmanların (izolatör, jumper vb.) izole edilmesinin yanında iletkenler arası mesafenin arttırılması veya şebeke tertibinin değiştirilmesi gibi önlemler çalışmalarımız arasındadır. Serçe, karga, güvercin ve üveyik gibi küçük ve bölgede yaşayan kuşlar da iletken ile direk arasında çarpılabilmektedirler. Bu durumun önlenmesi için izolasyon kaplama çalışmalarının yanında havai hat orta faz iletkenin izolatör pimlerinin yükseltilmesi ve beton travers üzerinde ezilmemiş durumdaki topraklama demirlerinin ezilerek küçük kuşların bu kısımda çarpılmalarının önlenmesi amaçlanmıştır."