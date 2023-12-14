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SEDAŞ, SUBÜ'nün Sektörle Buluşma Günleri etkinliğine katıldı - Son Dakika
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SEDAŞ, SUBÜ'nün Sektörle Buluşma Günleri etkinliğine katıldı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) düzenlediği etkinliğe katılarak öğrencilere elektrik dağıtım sektörü hakkında bilgi verdi. SEDAŞ, bölgedeki enerji ihtiyacını karşılamak için planladıkları yatırımlarla faaliyetlerini sürdürmektedir.

SEDAŞ, SUBÜ\'nün Sektörle Buluşma Günleri etkinliğine katıldı
14.12.2023 - 16:10,
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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) 2023-2024 öğretim yılı "Sektörle Buluşma Günleri" kapsamında düzenlendiği etkinliğe katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ yöneticileri, elektrik dağıtım sektörü ve işleyişi hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, SEDAŞ'ın Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'yi içine alan 20 bin kilometrekarelik geniş bir bölgede elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdürdüğünü, 2 milyonu aşkın müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre planladıkları yatırımlarla bölgenin enerji ihtiyacını karşıladığını anlattı.

Öğrencilerini iş dünyasıyla birlikte yetiştirmeyi önemsediklerinin altını çizen SUBÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İlker Dursun, verimli ve keyifli geçen etkinlik sonrası SEDAŞ Üst Düzey Yöneticisi Mustafa Yılmaz'a teşekkür belgesi takdim etti.

SEDAŞ Bölge Operasyon Uzmanlarının da deneyimlerini aktardığı öğrenci buluşmasında enerji sektörü tüm detayları ile ele alındı.

Kaynak: AA
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Mustafa Yılmaz, Sakarya, Enerji, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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