SEDDK'dan Hasar İhbarı Kolaylığı - Son Dakika
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SEDDK'dan Hasar İhbarı Kolaylığı

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SEDDK, trafik kazası sonrası hasar ihbarlarını kolaylaştıran Alo 193 OHİM'i 1 Eylül'de açıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşları mağdur eden organize yapılara karşı yürütülen "eylem planı" dahilinde sigorta şirketleri ile bir araya geldi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, trafik kazaları sonrası kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde ederek çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları ısrarlı aramalarla "hasar takip vekaleti" vermeye zorlayan organize yapılara karşı SEDDK tarafından yürütülen denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümlerinden oluşan eylem planı dahilinde, son olarak vatandaşların kaza sonrası hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmesi için kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin (OHİM) 1 Eylül'de faaliyete geçeceği hatırlatıldı.

Söz konusu eylem planı çerçevesinde, kaza sonrası hasar tazminat süreçlerinin hızlı ve adil bir şekilde sonuçlandırılabilmesine yönelik birtakım önemli iyileştirmelere gidildiğinin belirtildiği açıklamada, "Alo 193 uygulamasının hemen öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, eylem planının bugüne kadarki sonuçları ile bundan sonraki tedbirler tüm yönleriyle istişare edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Ekonomi, Trafik, Son Dakika

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