Şehitkamil'de meme kanseri farkındalık ayı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Şehitkamil'de meme kanseri farkındalık ayı etkinliği düzenlendi

Şehitkamil\'de meme kanseri farkındalık ayı etkinliği düzenlendi

Şehitkamil Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparak kadınların meme kanseri konusunda bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağladı.

10.10.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
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Şehitkamil Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparak kadınların meme kanseri konusunda bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağladı. Etkinlik, toplum sağlığının korunması ve özellikle kadınların bu hastalık hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Kuzeyşehir 186 Nolu Sosyal Tesis'te gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun oldu. Programa, Şehitkamil ve çevre ilçelerden çok sayıda kadın ilgi gösterdi. Etkinliğin ana konuşmacısı Op. Dr. Sedat Nuri Özdede, katılımcılara meme kanseri hakkında hayati bilgiler verdi. Dr. Özdede, meme kanserinin erken teşhisinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparken, düzenli kontrollerin ve farkındalık oluşturmanın hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde büyük rol oynadığını anlattı. Ayrıca meme kanserinin belirtileri, tarama yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında da detaylı bir bilgilendirme yapan Op. Dr. Sedat Nuri Özdede, özellikle erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Etkinlik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kadın kolları başkanlıkları tarafından da büyük bir destek gördü. CHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanlığı başta olmak üzere, CHP Şehitkamil, CHP Araban, CHP Nizip ve CHP Karkamış İlçe Kadın Kolları Başkanlıkları organizasyona katkıda bulundu. Kadın kollarının desteğiyle geniş bir kitleye ulaşan etkinlik, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilen önemli bir adım oldu.

Memnuniyetle karşılandı

Katılımcılar, aldıkları bilgilendirici sunumlar ve doktorlarla yaptıkları birebir görüşmelerle meme kanseri hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu. Kadınların soruları yanıtlanırken, meme kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar da aydınlatıldı. Kadınların hem bilinçlenmesi hem de toplumda meme kanseri farkındalığının artması açısından önemli bir rol oynayan program, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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