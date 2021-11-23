Üye Girişi
Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var - Son Dakika

Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var

23.11.2021 18:05
Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var

Artan şeker fiyatlarına Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş tepki gösterdi. Aktaş, "Ülkemizde şeker pancarı bolluğu var. Sanki kıtlık varmış gibi zam yaparak bunu tüketiciye yansıtıyorlar. Kimse çiftçinin üzerinden fazla kazanç elde etmek için uğraşmasın" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda pancar bolluğu yaşanırken şeker fiyatlarına aşırı zam gelmesine tepkiler yağıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş, "Bugün şeker fiyatlarına gelen zamlar biz pancar üretimi yapan üreticileri temsil eden başkanları rahatsız ediyor. Ülkemizde şeker pancarı bolluğu var, üretmek isteyen çiftçi var" şeklinde konuştu.

Ziraat odası başkanı, şeker fiyatının artmasına isyan etti: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var

"ÜLKEMİZDE ŞEKER SIKINTISI YOK"

Açıklamasının devamında şeker bolluğu olduğu halde üretimin kısıtlanmış gibi gösterildiğini ifade eden Aktaş, "Şeker yokmuş gibi fiyatlar artışta... Bunu üreten üretici pancarı 42 kuruşa satıyor. Bu fiyata alan fabrika şeker üretirken bunun posasını da yem olaraktan hayvancıya 35 kuruştan satıyor. Bizim ürettiğimiz pancarın çuvalının fabrikalardan çıkışı 265 lira olarak fiyatlara yansıyor. Daha yenide yüzde 25 artış oldu. Sanki kıtlık varmış gibi tüketiciye yansıtıyorlar. Bizim ülkemizde şeker sıkıntısı yok. Bolluk var biz şekeri dışarıya satıyoruz" diye konuştu.

Ziraat odası başkanı, şeker fiyatının artmasına isyan etti: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var

"BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Başkan Aktaş, "Eğer bu ekonomik sıkıntı bir krize dönüştüyse, bununla bir savaş ilan ettiyse Cumhurbaşkanımız, biz üreticiler bu savaşın her zaman içindeyiz. Sanayici de, marketçi de, 84 milyon vatandaşımız da bu savaşla mücadele edilecekse birlikte etmeliyiz. Kimse köylüyü ortaya atmayacak, kimse çiftçinin üzerinden fazla kazanç elde etmek için uğraşmayacak" dedi.

Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var

Eskişehir, Çiftçi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müslüme'nin annesi 17:53 Müslüme'nin annesi "Dedesi neden tutuklandı" sorusuna cevap verdi: Biz de bilmiyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:03 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir
17:53 Müslüme'nin annesi "Dedesi neden tutuklandı" sorusuna cevap verdi: Biz de bilmiyoruz
17:49 46 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs yangınında on numara yağ ve tiner şüphesi
17:46 Derbide kıyasıya mücadele! Fenerbahçe az kalsın hükmen mağlup olacaktı
17:46 Butik otelde 22 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
17:39 Dolar ve altında yaşanan yükseliş sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti! Olağanüstü toplanacaklar
17:29 Prenses Latife paylaştı! Kaplan dolu kafese giren yavru kedi korkunç anlar yaşadı
17:24 İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak bildirdi! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacak
17:14 Derbide Fatih Terim'i kızdıran 3 pozisyon belli oldu
17:05 Doların rekor kırmasından sonra Akşener'den acil çağrı! İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı
Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir         
18:04
46 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs yangınında on numara yağ ve tiner şüphesi 46 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs yangınında on numara yağ ve tiner şüphesi         
17:49
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 18:11:12. #1.12#
SON DAKİKA: Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement