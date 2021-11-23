Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var

Piyasalarda pancar bolluğu yaşanırken şeker fiyatlarına aşırı zam gelmesine tepkiler yağıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş, "Bugün şeker fiyatlarına gelen zamlar biz pancar üretimi yapan üreticileri temsil eden başkanları rahatsız ediyor. Ülkemizde şeker pancarı bolluğu var, üretmek isteyen çiftçi var" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZDE ŞEKER SIKINTISI YOK"

Açıklamasının devamında şeker bolluğu olduğu halde üretimin kısıtlanmış gibi gösterildiğini ifade eden Aktaş, "Şeker yokmuş gibi fiyatlar artışta... Bunu üreten üretici pancarı 42 kuruşa satıyor. Bu fiyata alan fabrika şeker üretirken bunun posasını da yem olaraktan hayvancıya 35 kuruştan satıyor. Bizim ürettiğimiz pancarın çuvalının fabrikalardan çıkışı 265 lira olarak fiyatlara yansıyor. Daha yenide yüzde 25 artış oldu. Sanki kıtlık varmış gibi tüketiciye yansıtıyorlar. Bizim ülkemizde şeker sıkıntısı yok. Bolluk var biz şekeri dışarıya satıyoruz" diye konuştu.

"BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Başkan Aktaş, "Eğer bu ekonomik sıkıntı bir krize dönüştüyse, bununla bir savaş ilan ettiyse Cumhurbaşkanımız, biz üreticiler bu savaşın her zaman içindeyiz. Sanayici de, marketçi de, 84 milyon vatandaşımız da bu savaşla mücadele edilecekse birlikte etmeliyiz. Kimse köylüyü ortaya atmayacak, kimse çiftçinin üzerinden fazla kazanç elde etmek için uğraşmayacak" dedi.