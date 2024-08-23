Şekerbank\'ın Kayseri\'deki yeni şubesi hizmete girdi

Ekonomi

Şekerbank'ın Kayseri'deki yeni şubesi törenle hizmete girdi.

Melikgazi ilçesi Vatan Caddesi'ndeki yeni yerinde müşterilerine hizmet verecek şubenin açılışına, Şekerbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşık, İç Anadolu Bölge Müdürü Emrah Özdemir ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Aşık, Anadolu'nun önemli şehirlerinden Kayseri'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Şekerbank'ın 12 Ekim 1953'te tarım ve şeker sanayisinin finansmanının sağlanması amacıyla Eskişehir'de bir kooperatif bankası olarak kurulduğunu hatırlatan Aşık, yarım asırdır aynı yerde hizmet veren ve yüzde 72'si Anadolu'da bulunan güçlü şube ağının desteğiyle toplumun her kesimini kapsayan bir bankacılık geleneğini sürdürdüklerini belirtti.

Yenilenen ve büyüyen şubeleriyle hizmet kalitelerini her geçen gün artıracaklarını anlatan Aşık, şunları kaydetti:

"Anadolu'ya özgü bankacılık misyonumuzla Türk bankacılık sektörünün en köklü markalarından biri olarak 1954'ten beri Kayseri'de var olmanın gururunu yaşıyoruz. Yenilenen ve gelişen şubemizle çok değerli Kayserili müşterilerimize daha nitelikli hizmet sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şekerbank olarak Kayseri'nin güçlü potansiyelini desteklemek için finansman olanaklarını sunmaya devam edeceğiz. Zengin, kültürel ve tarihi dokusuyla Kayseri'nin başarılı hikayesinin bir parçası olmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Anadolu'nun lokomotif şehirlerinden Kayseri'de yenilenen ve büyüyen yeni şubemizle hizmet kalitemizi her geçen gün artıracak, yerel bankacılığa, finansal kapsayıcılığa verdiğimiz önemle her zaman olduğu gibi çok değerli Kayserili müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından şubenin açılış kurdelesi banka yöneticileri ve davetliler tarafından kesildi.