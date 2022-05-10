Selçuklu'da kapalı pazar sayısı artıyor - Son Dakika
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Selçuklu'da kapalı pazar sayısı artıyor

10.05.2022 17:11
Selçuklu'da kapalı pazar sayısı artıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi'ne kazandırılacak kapalı pazar yeri tamamlanıyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi'ne kazandırılacak kapalı pazar yeri tamamlanıyor. Yüzde 95'i tamamlanan Yazır Kapalı Pazarı kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak.

Selçuklu Belediyesi ilçenin farklı mahallerine yeni kapalı pazar yerleri kazandırmaya devam ediyor. Mevsim koşullarına uygun konforun ön planda tutulduğu modern pazar yerlerine Yazır Kapalı Pazarı da ekleniyor. Kısa süre içerisinde hizmet vermesi planlanan Yazır Kapalı Pazarı yüzde 95 oranında tamamlandı. 8 bin 758 metrekare alana sahip olan kapalı pazar tamamlanıp hizmet vermeye başlamasıyla birlikte nüfusun yoğun olduğu Yazır'da önemli bir eksik tamamlanmış olacak.

"Selçuklu'da kapalı pazar yerlerinin sayısını artırıyoruz"

Semt pazarlarının mahallelerde alışveriş konforu sağlamanın yanı sıra modern görüntüsü ile mahallelerin görünümünü güzelleştirdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'daki pazar yerleri önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturmanın gayretindeyiz. Bu amaçla daha önce Bosna Hersek, Özalkent, Kosova Mahallelerimizde bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayacak fonksiyonel kapalı semt pazarı kazandırmıştık. Yine geçtiğimiz yıl Dumlupınar açık pazar alanımızı modern ve kapalı pazar haline getirerek açılışını yapmıştık. Bu konforu diğer mahallelerimize de kazandırmak amacıyla yeni projeler geliştiriyoruz. İnşallah bu yıl içinde Yazır ve Sancak'ta yapımı devam eden pazar yerlerimizi en kısa zamanda hemşehrilerimizin ve esnafımızın istifadesine sunacağız" dedi. - KONYA

Selçuklu'da kapalı pazar sayısı artıyor
Selçuklu'da kapalı pazar sayısı artıyor

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Hisarcık, Selçuklu, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Selçuklu'da kapalı pazar sayısı artıyor - Son Dakika


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