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Selde yıkılan ve yeniden yapılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin yüzde 30'u tamamlandı - Son Dakika

Selde yıkılan ve yeniden yapılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin yüzde 30'u tamamlandı

01.12.2021 15:50

Selde yıkılan ve yeniden yapılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin yüzde 30'u tamamlandı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ortay Marşap, Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan ve geçtiğimiz günlerde yeniden yapımına başlanan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinde çalışmaların...

Selde yıkılan ve yeniden yapılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin yüzde 30'u tamamlandı

KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ortay Marşap, Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan ve geçtiğimiz günlerde yeniden yapımına başlanan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinde çalışmaların yüzde 30'unun tamamlandığını söyledi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ortay Marşap, "Bozkurt'ta bir afet yaşadık. Bozkurt'ta acil yıkılması gereken binalarımızı yıktık, dere üzerine yapılmış binalar vardı. Onlarında yıkımları gerçekleştirildi. Abana ve Bozkurt Sanayi Sitelerinin yapımına başladık, hızlı bir şekilde devam ediyor. 4 ay içerisinde Sanayi Sitelerimizi teslim etmemiz gerekiyor, günlerimiz giderek azalıyor. İnşallah hava şartları da müsaade ederse 4 ay içerisinde teslim etmeyi düşünüyoruz. Şu anda yüzde 30'unu yaptık sanayi sitelerinin. Abana ve Bozkurt sanayi siteleri güzel olacak, inşallah en kısa sürede orasını sanayi esnaflarımıza teslim edeceğiz. Abana, Bozkurt başta olmak üzere diğer ilçelerimizde de TOKİ Başkanlığı tarafından yapımı söz verilen yerlerle ilgili çalışmalarda hızlı bir şekilde yürüyor. Yakın tarihte sayın bakanımız Kastamonu'ya gelecek, geldiğinde de müjdeli haberler verecektir." dedi.

Bu çalışmaların yanı sıra Kastamonu'da Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi projesinin de devam ettiğini söyleyen Marşap, "Bu projemizde de sona geldik. Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimizde artık son rötuşların yapıldığını öğrendik. En kısa zamanda orasını inşallah Kastamonu ilimize kazandıracağız. Millet Bahçemiz devam ediyor inşaat olarak. Bakanlığımızın bizlere verdikleri görevler doğrultusunda diğer ilçelerimizde de başlattığımız çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah yakın zamanda güzel projelerde ortaya çıkacak. Yeni müjdeli haberlerimiz olacak. İnşallah yakın tarihte bu projeleri de açıklayacağız." diye konuştu.

Milet Bahçesi ve Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar sürüyor

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ise, "TOKİ Örencik 2. Etapta geniş bir arsa yapısına sahibiz. TOKİ ile ilgili çalışmalarımız orada da hızlı bir şekilde devam edecek. İkinci etap çalışmalarımız bitti, vatandaşlarımız oturdular, ikametlerini aldırmaya başladılar. Yeni TOKİ evleri de en kısa zamanda tamamlanarak hak sahiplerine sunulacak. Bu konudaki çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesi ile Atıksu Arıtma Tesisinin de yapım işlerinin tamamlanarak hizmete alınacağını kaydeden Ünlü, şöyle konuştu: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Kastamonu'nun merakla beklediği ilçelerimizdeki yatırımlar devam ediyor. Kuzeykent Mahallemizde Millet Bahçemizin yapımı sürüyor, inşallah yakın süreçte tamamlanacak. Bir taraftan AK Parti döneminde başlayan, projesi tamamlanan, akabinde de ihalesi tamamlanan bir projemiz daha vardı bizler için önemli olan Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi projemiz. Bu projemizde de son aşamaya geldik. Bu konuda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah hem Millet Bahçesi hem de Atıksu Arıtma Tesisi projelerini yakın zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Kastamonu'muza hayırlı uğurlu olsun."

Selde yıkılan ve yeniden yapılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin yüzde 30'u tamamlandı
Selde yıkılan ve yeniden yapılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin yüzde 30'u tamamlandı
Selde yıkılan ve yeniden yapılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin yüzde 30'u tamamlandı
Selde yıkılan ve yeniden yapılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin yüzde 30'u tamamlandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Selde yıkılan ve yeniden yapılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin yüzde 30'u tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Selde yıkılan ve yeniden yapılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin yüzde 30'u tamamlandı - Son Dakika
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