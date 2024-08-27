Sendikal Örgütlenme Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçiler İçin Teftiş Raporu Hazırlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Sendikal Örgütlenme Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçiler İçin Teftiş Raporu Hazırlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir sendikanın iş yerinde örgütlenme çalışmaları nedeniyle işten çıkarılan 13 işçinin işveren tarafından işten çıkarılmasına ilişkin teftiş raporu hazırladı. Rapor sonucunda işverene idari para cezası uygulanması istendi.

27.08.2024 15:47
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir sendikanın iş yerinde örgütleyeme çalıştığı 13 işçinin işveren tarafından işten çıkarılmasına ilişkin teftiş raporu hazırladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendikal örgütlenme çalışmaları nedeniyle işten çıkarılan 13 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin teftiş raporu hazırladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren bir firmada sendikanın örgütlenme çalışmaları nedeniyle işten çıkardığı 13 işçi ile bu işçilerin işten çıkarılmasına karşı olduğu için eylem yapan 132 işçiyi daha işten çıkarmasına ilişkin teftiş raporunu hazırladı.

Yapılan tespitler sonucu, firmanın iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir.

İşverenin, Türkiye İş Kurumuna bildirilmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir.

Ayrıca, sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle işyerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Emeğin, sendikal örgütlenmenin ve çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sendikal Örgütlenme Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçiler İçin Teftiş Raporu Hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sendikal Örgütlenme Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçiler İçin Teftiş Raporu Hazırlandı - Son Dakika
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