Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde iki ayda 30 ton domates hasat edildi - Son Dakika
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Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde iki ayda 30 ton domates hasat edildi

30.06.2022 13:53
Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde iki ayda 30 ton domates hasat edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde ilk iki ayda 30 ton domates hasadı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde ilk iki ayda 30 ton domates hasadı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 53 bin metrekare alanda kısa süre önce faaliyete geçen merkezde hasat dönemi başladı.

İstanbul hali ve Sakarya'nın zincir marketlerinde yerini alan 8 çeşit domates, merkezde yıl boyu üretilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şu ana kadar 9 bin kasadan oluşan 30 ton domatesi pazara indirdiklerini anlattı.

Yüce, yıl boyunca üretim yapacaklarını belirterek, "Şehrimizdeki doğal kaynakları en etkin şekilde değerlendirmek amacıyla jeotermal kaynaklı topraksız tarım yapabileceğimiz, 53 bin metrekare alan üzerinde MARKA desteğiyle Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni kurduk ve üretime başladık. Dünya standartlarının üzerinde kurduğumuz bu tesiste organik üretim gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kendi kendine yeten şehir hayal ederken metropollerin meyve sebze haline ürün gönderdiklerini aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Kendimizi ihracata hazırladık, ürünlerimize yurt dışından ciddi talep var. Gıda krizi ihtimali nedeniyle uygulanan ihracat yasağı ortadan kalkar kalkmaz, ürünlerimiz Büyükşehir Belediyesi menşeli kutularla yurt dışı vitrinindeki yerini de alacak. Şehrimizde tarım ve hayvancılık noktasında başlattığımız üretim atağını en küçük bireylere kadar aşılayarak nesiller boyu aktarmak istiyoruz."

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Kaynak: AA

İstanbul, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde iki ayda 30 ton domates hasat edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde iki ayda 30 ton domates hasat edildi - Son Dakika
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