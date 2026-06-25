Seracılık Sektörüne Ziyaret

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, seracılık alanında faaliyet gösteren seracılık işletmesini ziyaret ederek üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Koçaker, işletme sahibi M. Kasım Cengiz ile bir araya gelerek serada yürütülen üretim faaliyetlerini inceledi.

Ziyarette Erzincan'da seracılık sektörünün gelişimi, üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Koçaker, kentte her geçen yıl büyüyen seracılık sektörünün tarımsal üretime önemli katkılar sunduğunu belirterek, ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Seracılık alanındaki yatırımların üretimi artırdığını kaydeden Koçaker, sektörün gelişimine katkı sağlayacak yeni projelerin de hayata geçirileceğini bildirdi.

Erzincan'da seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve modern üretim tekniklerinin desteklenmesiyle tarımsal üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. - ERZİNCAN