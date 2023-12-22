Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 29,1660 liradan, avro 32,0730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,1640 liradan alınan dolar, 29,1660 liradan satılıyor. 32,0710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,0730 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,1540 lira, avronun satış fiyatı ise 32,0620 lira olmuştu.
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