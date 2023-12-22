 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 29,1660 liradan, avro 32,0730 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
22.12.2023 - 09:57,
Abone Ol

İstanbul serbest piyasada dolar 29,1660 liradan, avro 32,0730 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 29,1640 liradan alınan dolar, 29,1660 liradan satılıyor. 32,0710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,0730 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,1540 lira, avronun satış fiyatı ise 32,0620 lira olmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Son Dakika


10:06
7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08
Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56
İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:37
Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada
08:32
Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
08:27
İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:27
32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı

Son Dakika
10:06 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önce ettiği lafları konuşuyor
09:08 Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56 İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52 Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:32 Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
08:27 İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:27 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı
08:07 Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırgan geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürmüş
07:57 Honda, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle 2,6 milyon aracını geri çağırıyor
07:34 YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 10:16:31. #1.11#
SON DAKİKA: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement