Dolar 18,5770 liradan, euro ise 18,1660 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 18,5750 liradan alınan dolar 18,5770 liradan, 18,1640 liradan alınan euro ise 18,1660 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,57 liradan, euro ise 18,06 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul, Ekonomi, Son Dakika
Son Dakika › Ekonomi › Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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