Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

03.06.2022 09:20
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 16,4870 liradan, euro ise 17,7320 liradan güne başladı.

Dolar 16,4870 liradan, euro ise 17,7320 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 16,4850 liradan alınan dolar 16,4870 liradan, 17,73 liradan alınan euro ise 17,7320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,47 liradan, euro ise 17,64 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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