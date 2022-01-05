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Serhat Oğuz'un formülü tuttu, "halk ekmek kuyruğu" çilesi bitti - Son Dakika

Serhat Oğuz'un formülü tuttu, "halk ekmek kuyruğu" çilesi bitti

05.01.2022 13:57
Serhat Oğuz'un formülü tuttu, "halk ekmek kuyruğu" çilesi bitti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in satış noktalarına ekmekleri geç ve talep edilen miktarın altında göndererek büfeler önünde uzun kuyruklara neden olduğu yönündeki eleştiriler üzerine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un uygulamaya geçirdiği formül başarılı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in satış noktalarına ekmekleri geç ve talep edilen miktarın altında göndererek büfeler önünde uzun kuyruklara neden olduğu yönündeki eleştiriler üzerine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un uygulamaya geçirdiği formül başarılı oldu. Pazartesi gününden itibaren vatandaşlara 1,25 TL'den ekmek satışı sunan Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek, ilçedeki halk ekmek kuyruğunu bitirdi. Soğuk havalarda halk ekmek kuyruğunda beklemekten kurtulduklarını ifade eden vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in satış noktalarına ekmeklerin geç ve talep edilen miktarın altında gönderilmesi nedeniyle büfeler önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların mağdur edildiği yönündeki eleştiriler üzerine, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'dan anlamlı bir adım gelmişti. Başkan Serhat Oğuz, vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek için oluşturdukları Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktasından 3 Ocak Pazartesi gününden itibaren ekmeği 1,25 TL'ye satışa sunmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek, faaliyete başlamasının ardından 1,25 TL'den ekmek almak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kahramankazan Halk Ekmek ilk etapta günde yaklaşık 3 bin ekmeği vatandaşlarla buluşturmaya başladı. Kahramankazan Halk Ekmek'te satılan ekmek miktarı vatandaşlardan gelen talebe göre artırılabilecek.

Halk ekmek kuyruğu bitti

Başkan Oğuz'un hayata geçirdiği Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek, ilçede Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfeleri önünde yaşanan uzun kuyrukları da bitirmiş oldu. Kahramankazan Halk Ekmek'in faaliyete girmesinin ardından vatandaşlar, ne Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'in ne de Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in önünde uzun kuyruklar oluşturmadan ekmek satın almaya başladı. Böylece ilçede uzun süredir Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek almak isteyen vatandaşların bekleme çilesi de sona ermiş oldu.

"Soğuklarda kuyrukta beklemiyoruz"

Kahramankazanlı vatandaşlar, Kahramankazan Halk Ekmek'in faaliyete başlamasından son derece memnun olduklarını belirterek, "İlçemizde yalnızca Ankara Büyükşehir Halk Ekmek büfesi vardı. Burada da gelen ekmek sayısı ve talep göz önüne alındığında uzun kuyruklar oluşuyordu. Soğuklarda karda kışta ekmek alabilmek için bu kuyruklarda bekliyorduk. Artık soğuklarda kuyrukta beklemeden ekmeğimizi alabiliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Vatandaşımızın derdine merhem olduk"

Başkan Oğuz ise Kahramankazan Belediyesi olarak geliştirdikleri tüm uygulama ve projelerde insan ve çözüm odaklı bir anlayış izlediklerini belirterek, Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'i de vatandaşların uzun süredir yaşadıkları ekmek kuyruğu çilesine son vermek için bu kapsamda hayata geçirdiklerini söyledi. Vatandaşların uzun süredir halk ekmek kuyruğunda yaşadıkları çileyi kendisine aktardıklarını ve buna çözüm bulunmasını istediğini anlatan Oğuz, "Vatandaşımızın bu serzenişine elbette kayıtsız kalamazdık. Bunu ilgililerine iletmemize rağmen bir sonuç alınamadı. Biz de vatandaşımızın bu derdine, sorununa merhem olabilmek için Kahramankazan Halk Ekmek'i hayata geçirdik" dedi. Kahramankazan Halk Ekmek'in faaliyete başlamasının ardından ilçelerinde artık halk ekmek kuyruğu yaşanmadığını söyleyen Oğuz, "Vatandaşlarımız böylece soğuk havalarda ekmek için beklememiş oldu. Ayrıca, vatandaşımızın bütçesine küçük de olsa bir katkı sunmuş olduk. Kahramankazan Belediyesi olarak sorun nerede olursa olsun her zaman vatandaşımızın yanında duruyoruz ve bundan sonra da durmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Serhat Oğuz'un formülü tuttu, halk ekmek kuyruğu çilesi bitti
Serhat Oğuz'un formülü tuttu, halk ekmek kuyruğu çilesi bitti
Serhat Oğuz'un formülü tuttu, halk ekmek kuyruğu çilesi bitti
Serhat Oğuz'un formülü tuttu, halk ekmek kuyruğu çilesi bitti

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Kahramankazan, Serhat Oğuz, Halk Ekmek, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serhat Oğuz'un formülü tuttu, 'halk ekmek kuyruğu' çilesi bitti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Serhat Oğuz'un formülü tuttu, "halk ekmek kuyruğu" çilesi bitti - Son Dakika
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