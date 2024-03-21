SERKA Teknik Destek Programı Kapsamında 2 milyon TL destek verecek.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2 milyon TL bütçeli Teknik Destek Programını ilan etti.
Serhat Kalkınma Ajansı; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde hayata geçirilecek Teknik Destek Programı için teklif çağrısına çıktı. Program iki aylık dönemler halinde uygulanarak yılsonuna kadar devam edecek. Mart-Nisan dönemi için başvurular https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden 30 Nisan 2024 tarihine kadar yapılabilecek.
Teknik Destek Programının amacı; TRA2 Bölgesindeki aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma konularında destek sağlamaktır.
Programdan; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, birlik ve kooperatifler, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile kar amacı güden tüzel kişiler yararlanabilirler. - KARS
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